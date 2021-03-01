【企業盈喜】皇朝家居（０１１９８）料全年稅前溢利增８倍

《經濟通通訊社１日專訊》皇朝家居（０１１９８）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度除稅前溢利約９﹒３８億元，比２０１９年度純利約１﹒０４億元增約８倍。

該集團預期除稅前溢利增加主因完成收回兩幅位於石灘鎮橫嶺村基崗合作社白石崗之土塊之

一次性及非經常性除稅前淨收益９﹒１５億元。

該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）

