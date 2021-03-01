【企業盈喜】遠東控股（００３６）料全年虧轉盈最少６０００萬元

《經濟通通訊社１日專訊》遠東控股（０００３６）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度純利不少於６０００萬元，２０１９年度則虧損約１﹒５３億元。

該集團指，轉虧為盈主因持作買賣投資的公平值收益約１﹒４７億元，２０１９年度虧損約

１﹒０７億元，部分被投資物業公平值虧損１﹒０２億元所抵銷。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

