【企業盈喜】上海復旦（０１３８５）料全年虧轉盈１﹒２億人幣

《經濟通通訊社１日專訊》上海復旦微電子（０１３８５）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度純利約１﹒２５億元人民幣，２０１９年度虧損約１﹒６２億元人民幣。

該集團指，轉虧為盈主因營業額上升、毛利率因新品推出市場帶動而上升，以及部分投入較

大之費用化項目研發節點已完成主要設計工作，因此研發開支比往年減少。

該集團將於３月１２日公布業績。（ｗｈ）

