【企業盈喜】新城發展（０１０３０）料全年純利增最少２５％

《經濟通通訊社１日專訊》新城發展（０１０３０）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度純利按年增長至少２５％，至約９７﹒６５億元人民幣。

該集團指，純利增長主因上海上市附屬新城控股集團純利增長所致，而新城控股營運統計數

據已於其每月定期更新發布。

該集團預期於３月下旬公布業績。（ｗｈ）

