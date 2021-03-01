【企業盈喜】萬科海外（０１０３６）料全年純利增最少２５％

《經濟通通訊社１日專訊》萬科海外（０１０３６）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度純利增長不少於２５％，至約１﹒６７億元。

該集團指，不計及投資物業公允價值變動，以及投資物業公允價值變動及聯營公司業績，相

關盈利按年增長不少於６５％至８０％，增長主因在２０１９年６月收購投資工具利息收入、

２０１９年收購的物業純利以及２０１９年６月起提供資產管理服務純利。

該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）

