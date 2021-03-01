《日入而息》恒指改革成份股增至１００隻，港股漲４７２點



《今天重點》﹡恆指成份股明年中前增至８０隻，最終１００隻；維持香港公司成分股數目

２０至２５隻，保留代表性；恆指公司料恆指優化後波幅不會大幅增加；恆

指公司指成分股最終１００隻屬合適惟未有時間表

﹡夏寶龍強調一國兩制不變，范徐麗泰倡取消５超區議席；夏寶龍點名黎智英

、戴耀廷、黃之鋒極端惡劣須嚴懲

﹡聶德權稱周三起開放復必泰疫苗網上預約，名額１４萬

﹡本港新增１４宗確診，１１宗本地個案５宗源頭不明；袁國勇料「名潮食館

」群組爆疫涉短距離空氣傳播；食衞局表示周四到期社交距離措施延長１４

日

﹡中國２月財新製造業ＰＭＩ三連降至５０﹒９，遜預期

﹡澳門２月博彩收入按年升１﹒３６倍，２０１９年９月以來首增長



《即日市況》﹡科技股反彈，恆指收漲４７２點報２９４５２點，科指反彈近４％



《深滬股市》﹡上月經濟數據遜色，惟滬綜指收彈１﹒２％白酒股回勇



《美元匯價》﹡美匯要突破９１有一定難度；歐元最新報１﹒２０４４╱４５，日圓最新報

１０６﹒７１╱７２



《公司業績》﹡信義光能（００９６８）去年多賺８８﹒７％至４５﹒６億元，派末期息

１７仙

﹡信義能源（０３８６８）去年多賺３﹒５％至９﹒２２億元，末期息８﹒５

仙

﹡大華銀行去年盈利跌３３％，料未來數年溢利可恢復至疫情前水平



《公司資訊》﹡ＥＳＲ（０１８２１）獲納入恆生綜合指數，展現市場對集團長期投資價值

認可

﹡中國平安（０２３１８）高管表示金融科技相關規定早已醞釀數年，非空穴

來風

﹡中國有贊（０８０８３）擬私有化，分派有贊科技介紹方式上市

﹡北京能源國際（００６８６）回購３３００萬美元２０２２年到期有擔保優

先票據

﹡北京燃氣藍天（０６８２８）接獲聯交所復牌指引

﹡信銀國際與中國移動香港簽署戰略合作協議

﹡津上機床（０１６５１）１月訂單增逾倍，對第四季度訂單增長樂觀

﹡倩碧控股（０８３６７）出售葵涌工業物業，料所得淨額逾２０００萬

﹡永義國際以１﹒９億底價投得堅尼地城吉席街物業

﹡康健國際（０３８８６）停牌逾三年，今早恢復買賣

﹡盛良物流（０８２９２）折讓近兩成配股，淨籌１９０萬元

﹡華夏文化科技（０１５６６）就收購事情作出補充及澄清

﹡陽光１００（０２６０８）已贖回及註銷所有可轉換債券

﹡雲頂新耀（０１９５２）獲恆指公司納入恆生綜合指數等３項指數

﹡傳鄭志剛擬通過ＳＰＡＣ美國上市，籌資最多３１億元

﹡銀保監：全面排查國壽（０２６２８）黑龍江省轄內相關業務

﹡領展（００８２３）委任梁國權為獨立非執董

﹡據報匯控（００００５）裁減倫敦股票部門

﹡朝雲（０６６０１）暫錄１４５億元孖展，超購４６倍

﹡豐盛服務（００３３１）擬斥逾８億向大股東收購保安護衛公司，建議更改

公司名稱

﹡騰訊雲表示將在巴林設立首個中東區域數據中心

﹡恆生銀行（０００１１）委任左玫為環球銀行業務總監，即日起生效

﹡黎耀華退任致豐工業（０１７１０）首席財務官，溫美華接任

﹡東陽光藥（０１５５８）糖尿病藥物獲得藥監局境內生產註冊的受理通知書

﹡卓越商企服務（０６９８９）獲納入恆生綜合指數及恆生港股通指數等６個

指數

﹡環球醫療（０２６６６）終止與邯鄲衛健委和邯鄲市第一醫院的合作協議

﹡吳敏霞出任寶寶樹（０１７６１）首席育兒官

﹡高山企業（００６１６）成功競投香港吉席街９３和９５號樓宇



《國企紅籌》﹡中遠海運（０２８６６）為附屬東方富利再擔保５０００萬美元



《神州民企》﹡天能動力（００８１９）向兩間合營增資

﹡比亞迪股份（０１２１１）股東融捷投資減持７５３﹒２２萬股Ａ股

﹡中富資源（００２７４）今早起停牌，將按收購合併守則發布公告

﹡恆大物業（０６６６６）２月外拓及併購新簽訂物業合約面積３１７８萬平

方米

﹡富力地產（０２７７７）２月總銷售收入按年升２﹒３５倍



《中國要聞》﹡中國２月財新製造業ＰＭＩ三連降至５０﹒９，遜預期

﹡中國海關表示ＲＣＥＰ經核准出口商管理辦法將徵意見

﹡日媒表示因疫情仍大流行，習近平今年不會赴日國事訪問

﹡中指院表示２月全國百城一二手樓價環比漲幅均收窄

﹡支付寶表示逾１０００萬實體商家今起啟促銷，發放消費券等

﹡武漢弘芯遣散員工不提補償，武漢經開區稱依法處理中

﹡特斯拉相關負責人否認做換電業務，表示堅持充電模式

﹡外匯局表示１月中國國際收支口徑服貿逆差９０億美元

﹡上交所將調整科創５０指數樣本，君實生物獲調入

﹡京深逾四成券商網點虧損，專家籲增財富管理業務比重

﹡策劃殺豬盤套利２７億人幣，新三板企遭深圳警方查處

﹡中國信達獲准發行不逾２２０億元人幣無固定期限債券

﹡工信部表示５Ｇ流量單價兩年下降４６％，未來還會降；今年繼續整治

ＡＰＰ，拒不整治的要堅決下架；目前稀土沒賣出「稀」價格，賣出「土」

價格；全面放開製造業，有序放開電信外資准入限制；晶片業需全球加強合

作，國家將大力扶持；鋼鐵業要節能減排，冶煉能力要大幅壓縮；繪制重點

產業鏈的圖譜，增強產業鏈韌性

﹡工信部肖亞慶稱著力提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力；提高新能源車質量

標準，健全充電停車等措施

﹡上海建工在臨港建設全球最大室內滑雪場，明年底建成

﹡特斯拉中國或推新能源汽車換電服務

﹡滬南京西路商業街將啟動「數字貨幣先行區」建設

﹡商務部表示加大產業鏈招商力度，引導外商科技創新投入

﹡人行１００億逆回購利率持平，淨回籠１００億；２月開展ＭＬＦ共２千億

，期末ＳＬＦ餘額為零

﹡中國將含６５項對美加徵關稅商品排除清單延長約半年

﹡研究表示去年中國赴澳投資削逾六成至６年低位

﹡美國安委員會倡採取行動，防範中國軍方竊取大學研究

﹡國防部表示中國國防和軍隊建設發展完全出於維護主權

﹡傳美國擬在多個領域與盟國組建聯盟對抗中國科技企業

﹡廣東省政府發布推動競爭政策在大灣區先行落地實施方案

﹡四大行深圳分行明確：將成交參考價作貸款重要參考

﹡東莞深夜收緊樓市政策，新入戶家庭增繳納社保要求

﹡美國務卿表示堅決支持加拿大要求釋放被中國拘留人士

﹡「天下第一村」驚傳攬儲爆雷，華西村黨委堅稱無問題

﹡華夏幸福未能如期償還債務增至１１０億，股價觸跌停

﹡蘇寧遭張近東出售股權同日，旗下中超冠軍球隊停運

﹡交通部表示２０３５年建７０萬公里交通網，鐵路為主幹

﹡美諮詢機構提報告防中國竊取大學科研成果，國會今審

﹡國產Ｃ９１９大型客機獲首張訂單，擬年內交付東航

﹡去年中國對澳投資斷崖式下跌，外交部表示值得澳方反思

﹡國家郵政表示按三個層次對郵政快遞樞紐進行分級規劃



《其他消息》﹡夏寶龍強調一國兩制不變，范徐麗泰倡取消５超區議席；夏寶龍點名黎智英

、戴耀廷、黃之鋒極端惡劣須嚴懲

﹡財庫局表示劉焱事前不知所戴口罩或有港獨含意

﹡葉劉淑儀稱夏寶龍重新定義愛國者治港，迫切完善選舉制度；無理批評會打

擊公務員士氣，損害香港利益

﹡民主派初選４７人被控串謀顛覆國家政權，今日提堂

﹡美國國務卿布林肯呼籲釋放香港泛民主派初選人士

﹡陳茂波稱電子消費券分多少期及每期派發金額有調整空間

﹡景順表示投資者不會因加稅放棄港股

﹡新任廣播處長李百全稱確保港台在約章下之編輯自主並履行編輯責任

﹡本港選舉制度改革，陳永棋促增人大政協選委會議席

﹡中大學生會幹事會稱因校方政治壓力而辭任

﹡投委會啟動香港理財月，調查顯示市民加快採用數碼理財服務

﹡積金局表示期望積金易最快明年底完成構建工作

﹡保監局表示將盡快公布在灣區設售後服務中心，料保險公司下調勞保費

﹡深股通額度全日用４３﹒４億元；滬股通額度全日用２２﹒２億元，陸股通

淨流入近３８億

﹡ＷｅＣｈａｔＰａｙＨＫ去年底用戶３８０萬，擴智能零售社交支付

﹡澳門２月博彩收入按年升１﹒３６倍，２０１９年９月以來首增長

﹡羅兵咸表示去年內地ＴＭＴ企業ＩＰＯ融資額大增近一倍

﹡恆指公司表示明年中前成份股增至８０隻，最終１００隻；維持香港公司成

分股數目２０至２５隻

﹡控方申請將初選案押後至５月底，多名被告律師反對

﹡立法會研究表示自置居所比率降至不足五成，為廿年新低



《新冠肺炎》﹡本港新增１４宗確診，１１宗本地個案５宗源頭不明

﹡食衞局表示周四到期社交距離措施延長１４日

﹡Ｋ１１ Ｍｕｓｅａ增至４８宗確診，當局憂疫情發展

﹡何栢良建議盡快擴大新冠疫苗優先接種群組

﹡梁子超擔心檢測滯後成最大漏洞，追蹤方式須精密

﹡匯豐海洋中心分行即日起暫停服務

﹡瑪嘉烈醫院７９歲男患者病逝，本港累計二百人染疫亡

﹡福奇稱病例基線水平過高，疾控中心警告變異病毒風險

﹡首批武漢產新冠滅活疫苗上市，年產量達１億劑次

﹡港府再開放科興疫苗接種名額，至少１７處額滿

﹡聶德權稱周三起開放復必泰疫苗網上預約，名額１４萬

﹡袁國勇料「名潮食館」群組爆疫涉短距離空氣傳播

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