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即市新聞

02/03/2021 07:50

《華爾街內望》美債拋售緩解，道指反彈６０３點，納指跳漲逾３％

　　《經濟通通訊社２日專訊》美債長達一個月的拋售暫時緩解，強生疫苗獲批使用，加上新財
政刺激措施通過在即，提振市場對經濟迅速復甦的預期，美股周一（１日）勁升，創上年年中以
來最大單日漲幅。
　　道指急升１﹒９５％或６０３點，收報３１５３５點。標指勁漲２﹒３８％或９０點，報
３９０１點。納指跳升３﹒０１％或３９６點，報１３５８８點。羅素２０００指數亦勁升
３﹒３７％或７４點，報２２７５點。
　　美國國債收益率回落，惟上月快速走高，市場預期通脹將因為經濟反彈而加速。指標十年期
國債收益率跌至１﹒４５１３％。
　　眾議院周六（２７日）通過總統拜登提出的１﹒９萬億美元新冠疫情救助方案，該法案已經
提交給參議院。另外上月美國製造業活動增至三年高位，新訂單激增。
　　板塊方面，金融股、科技股領漲，蘋果、微軟、亞馬遜、Ｆａｃｅｂｏｏｋ經過上周遭受拋
售後反彈，當中蘋果漲超半成，另外網上會議軟件商Ｚｏｏｍ公布季績前急升１０％。
　　波音漲５﹒８％，美國聯合航空增購２５架新７３７　Ｍａｘ客機，並要求提前交付其他飛
機，以更換老化飛機，滿足疫後預期需求增長。
　　巴菲特日前公布新一年致股東的信，重申對美國及旗下巴郡的熱情並未因疫情而減弱，巴郡
漲３﹒６％。
　　強生微漲０﹒５％，公司研制的單劑新冠肺炎疫苗獲授權使用，目前已開始發貨。（ａｌ）

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