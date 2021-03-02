【染藍加速】恒指改革藍籌擴容　何啟俊：快手染藍可期分注吸納

《經濟通通訊社２日專訊》恆指公司昨天公布優化「恆生指數」諮詢總結，當中恆指成分股

數目將增至１００隻，並目標在２０２２年中前透過定期指數檢討將成分股數目增加至８０隻，

最終數目將固定為１００隻。至於就迅速納入大型上市新股，將放寬上市歷史要求至三個月。

市場預計更多新經濟股、消費及醫療保健股份有機會納入恆指，建銀國際更指恆指優化後，

新經濟企業股份比重有望進一步提升，預料快手（０１０２４）、京東集團（０９６１８）等股

份有望「染藍」。而快手連跌數日後今早終於止跌大漲，更一度上試３４０元關，領跑科指。



＊快手現價可部署待晉身藍籌＊



快手受惠「染藍」憧憬而受資金追捧，千里碩證券研究部經理何啟俊向《經濟通通訊社》表

示，從市值、交投及行業因素分析，快手納入恆指亦屬正常，正值該股近日走勢偏淡，連日陰燭

，從４１０元水平回調至今跌幅而超過兩成，建議可於現價（３２０至３３０元）開始分注吸納

，惟近日科技股受累美債息升勢承壓，相關板塊及大市亦處於調整期，亦要待５月恆指改革前夕

才會開始炒「染藍」，持貨者應作中長線投資。



＊京東、比亞迪亦為染藍大熱＊



除快手外，何啟俊認為京東集團（０９６１８）及比亞迪（０１２１１）亦有望納入恆指成

分股，除市值較大之餘，股份流通量亦達標，早已有資格晉身藍籌，但於２月份季檢「爆冷」未

有納入，下次指數檢討獲納入恆指機會大。投資部署方面，他認為京東可於５０天線以上（３６

０至３７０元）水平開始吸納，他指留意到上周恆指急挫時京東在相關位置有較強支持。比亞迪

則可於１００天線以上（２００至２１０元）水平買入。兩股同樣可持有一段時間再獲利，料「

染藍」消息不會在短期內反映。（ｐｌ）

