港股午後跌穿二萬九關，新報挫４６２點報２８９９０

《經濟通通訊社２日專訊》美債息恐慌緩減，隔晚美股勁升，科技股大幅反彈使港股高開２

５５點，一度攀見２９７６５，隨後回落並轉跌。午後油股、電訊股等舊經濟股沽壓持續擴大，

恆指更曾跌穿上星期五低位（２８９８０點）。現時，恆生指數報２８９９０，跌４６２點或跌

１﹒５７％，主板成交１５９６﹒９９億元。國企指數報１１３１８，跌１３５點或跌１﹒１８

％。恆生科技指數報９２２７，跌７１點或跌０﹒７７％。

內地兩市仍跌，上證綜合指數報３４９１，跌５９點或跌１﹒６８％，成交３０９５﹒４７

億元人民幣。深證成份指數報１４６４１，跌２１５點或跌１﹒４５％，成交３５５８﹒０９億

元人民幣。

重磅股方面，中海油（００８８３）領跌，挫５﹒３５５％，報８﹒６６元，以現價計，該

股暫連跌３日，累計跌幅１２﹒１７％。銀娛（０００２７）跌幅擴大至４﹒７６２％，報６９

元。匯控（００００５）跌２﹒９２８％，報４４﹒７５０元，以現價計，該股暫連跌３日，累

計跌幅６﹒０９％。



表列恆指十大跌幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油（００８８３） ８﹒６６０元 跌５﹒３５５％

銀娛 （０００２７） ６９﹒０００元 跌４﹒７６２％

蒙牛 （０２３１９） ４１﹒２００元 跌４﹒２９７％

中石化（００３８６） ４﹒０９０元 跌３﹒９９１％

中石油（００８５７） ２﹒７１０元 跌３﹒５５９％



金沙 （０１９２８） ３５﹒４５０元 跌３﹒２７４％

匯控 （００００５） ４４﹒７５０元 跌２﹒９２８％

安踏 （０２０２０） １２４﹒７００元 跌２﹒７３０％

友邦 （０１２９９） ９７﹒２５０元 跌２﹒６５３％

藥明 （０２２６９） ９９﹒８００元 跌２﹒４４４％

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（ｋｉ）

