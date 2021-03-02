《ＩＰＯ反應》賽生藥業超購逾１０６７倍，一手中籤率３％

《經濟通通訊社２日專訊》內地生物製藥商賽生藥業（０６６００）公布招股結果，公開發

售部分超購１０６７﹒０５倍，一手中籤率３％，認購１４０手（７００００股）方穩中一手５

００股，乙組最大認購額、俗稱「頭錘飛」的有效申請有１６７張，中籤率０﹒１７％。每股發

售價１８﹒８元，為招股價範圍１７﹒２至１８﹒８元之上限。

國際發售獲大幅超額認購約９倍。

按照招股價計算，估計公司將收取的全球發售所得款項淨額約２０﹒３９５億元，當中約３

０％將用於投資中國或其他全球市場的潛在藥物收購目標並為新候選藥物的授權引入提供資金；

約２８％將用於償還現有債務，包括公司與中國民生銀行股份有限公司香港分行訂立的貸款融通

３億美元，到期日為２０２４年１１月４日，年利率為倫敦銀行同業拆息上浮２﹒３％；約２６

％將用於為公司臨床階段候選產品的 開發及商業化提供資金；約１０％將投入用於招聘、擴大

銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施；約６％將用於為公司的上市產品組合進行其他臨床應

用的持續臨床研究提供資金。

倘超額配股權獲悉數行使，公司將就超額配股權獲行使後發行最多１７３９﹒７５萬股，所

得款項淨額約３﹒１４億元。

摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。該股份將於明日（３日）掛牌。（ｋｉ）

