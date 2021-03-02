《神州民企》國美零售折讓１５％配股，淨籌４４﹒５億元

《經濟通通訊社２日專訊》國美零售（００４９３）公布，以先舊後新方式，配售約

２２﹒８億股，佔已擴大發行股本約９﹒５７％，每股配售價每股１﹒９７元，較上交易日（１

日）收市價每股２﹒３２元折讓約１５﹒０９％。

國美零售估計所得款項淨額約為４４﹒４９億元，擬將有關所得款項淨額用於償還債務及作

為營運資金，包括用於擴展線上及線下雙平台業務。（ｋｉ）

