【全球放水】新西蘭央行助理總裁：不急於取消經濟刺激措施

《經濟通通訊社２日專訊》新西蘭央行助理總裁霍克斯比今日接受訪問時表示，央行不急於

取消經濟刺激和收緊貨幣政策，而目前市場熱衷於走在央行前面，但將無可避免出現錯誤的預測

，這就是最近債市出現波動的原因。

他強調經濟可能需要更多刺激，而且經濟復甦非常不均衡，故央行將保持耐心，並且不急於

取消刺激措施。（ａｌ）

