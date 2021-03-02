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02/03/2021 15:18

【全球放水】新西蘭央行助理總裁：不急於取消經濟刺激措施

　　《經濟通通訊社２日專訊》新西蘭央行助理總裁霍克斯比今日接受訪問時表示，央行不急於
取消經濟刺激和收緊貨幣政策，而目前市場熱衷於走在央行前面，但將無可避免出現錯誤的預測
，這就是最近債市出現波動的原因。
　　他強調經濟可能需要更多刺激，而且經濟復甦非常不均衡，故央行將保持耐心，並且不急於
取消刺激措施。（ａｌ）

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