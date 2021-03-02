港股高開２５５點報２９７０８，國指升１４５點，科指彈近３％

《經濟通通訊社２日專訊》美國１０年債息回落至約１﹒４厘，全球股市周一顯著反彈，美

股３月首個交易日表現亮麗，三大指數齊齊抽高，其中道指收市升近２％，納指更加急彈３％。

亞洲股市同樣造好，日經升１１７點，韓國ＫＯＳＰＩ指數升６８點，而港股高開２５５點。科

技股普遍回升，ＡＴＭＸＪ造好，美團（０３６９０）開漲近６％為開市表現最好藍籌，騰訊（

００７００）開升逾２％，小米（０１８１０）開漲近２％。海底撈（０６８６２）發盈警，預

計截至去年底止年度淨利潤按年下跌約九成，開跌近３％；國美零售（００４９３）折讓一成半

配股，跌近一成三，仍守配售價每股１﹒９７元。

現時，恆生指數報２９７０８，升２５５點或升０﹒８７％，主板成交９２﹒７７億元。國

企指數報１１５９９，升１４５點或升１﹒２７％。恆生科技指數報９５７０，升２７２點或升

２﹒９３％。

即月期指新報２９４６５，升２１１點，低水２４３點。即月國指期貨報１１５２４，升１

１８點，低水７５點。即月科指期貨新報９５０５，升２４５點

重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒３％，報４５﹒５元；港交所（００３８８）升１

﹒５１％，報４９７元；友邦（０１２９９）無升跌，報９９﹒９元；中移動（００９４１）升

０﹒１８％，報５６﹒４５元；建行（００９３９）跌０﹒１６％，報６﹒１３元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ３８８﹒００元 升５﹒７８％

藥明 （０２２６９） １０６﹒２０元 升３﹒８１％

安踏 （０２０２０） １３１﹒７０元 升２﹒７３％

騰訊 （００７００） ７１２﹒００元 升２﹒１５％

萬洲 （００２８８） ７﹒００元 升２﹒０４％



創科 （００６６９） １２４﹒００元 升１﹒８１％

中生製藥（０１１７７） ８﹒８１元 升１﹒６１％

申洲 （０２３１３） １６８﹒６０元 升１﹒５７％

小米 （０１８１０） ２６﹒２０元 升１﹒５５％

港交所 （００３８８） ４９７﹒００元 升１﹒５１％

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科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯 （００９８１） ２８﹒６５元 升７﹒１０％

快手 （０１０２４） ３３５﹒００元 升６﹒７６％

美團 （０３６９０） ３８８﹒００元 升５﹒７８％

金軟 （０３８８８） ６２﹒００元 升５﹒２６％

金蝶 （００２６８） ３０﹒００元 升４﹒３５％



華虹 （０１３４７） ５４﹒８０元 升４﹒１８％

心動 （０２４００） ７４﹒８０元 升４﹒１８％

中興 （００７６３） ２１﹒２５元 升３﹒６６％

明源雲（００９０９） ４８﹒００元 升３﹒４５％

微盟 （０２０１３） ２５﹒２０元 升３﹒２８％

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（ｃａ）

