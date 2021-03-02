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即市新聞

02/03/2021 16:41

《盤後部署》北水減少且科技股勢弱，港股短期料維持區間上落

　　《經濟通通訊社２日專訊》美債長達一個月的拋售暫時緩解，隔晚美股勁升，三大指數齊揚
，港股高開２５５點報２９７０８後，科技股大幅抽升，港股一度攀見２９７６５揚３１３點為
全日最高位。惟銀保監主席郭樹清指擔心國外金融市場的泡沫問題破滅，又形容形容房地產是金
融體系最大灰犀牛；加上同時美期及Ａ股走低，拖累港股最低曾見２８９５７挫４９５點。最終
港股收報２９０９５點，跌３５６點或跌１﹒２１％，主板成交２３２７﹒２５億元。國企指數
報１１３６１點，跌９２點或跌０﹒８１％。恆生科技指數報９２５７點，跌４０點或跌
０﹒４４％。
　　上證綜合指數報３５０８點，跌４２點或跌１﹒２１％。深證成份指數報１４７５１點，跌
１０６點或跌０﹒７１％，總成交９１７５﹒２２億元人民幣。
　　
＊郭樹清：憂國外金融市場泡沫破滅＊
　
　　中國銀保監主席郭樹清今日在新聞發布會上表示，疫情發生以來，各國都採取積極財政政策
和極度寬鬆的貨幣政策，一些副作用開始顯現，比如歐美發達國家的金融市場和實體經濟嚴重背
道而馳，擔心這一情況遲早會被逼調整。郭樹清稱很擔心國外金融市場的泡沫問題哪一天會破滅
，而現在中國市場與外國市場高度相連，不過他強調目前外國資本流入的規模和速度還在可控範
圍內。
　　歐洲央行總裁拉加德周一（１日）表示，在企業和家庭努力應對疫情引發衰退之際，幫助確
保他們能夠獲得度過這場危機所需的融資，融資條件不會過早收緊，而央行亦將防止借款成本過
早上升。
　　　
＊恆指第一個支持位為２８２００點＊
　
　　本日美期亞洲早段回吐，加上Ａ股走低，港股隨之調整３５６點。惟市場資金依然充裕，只
要全球經濟復甦勢態不變、各地央行ＱＥ持續、短期加息概率低，料港股依然維持反覆向上格局

　　短期論之，北水近期偏弱，１月至２月中持續淨流入勢態不復見，且２月整月北水淨買入
７４９億元按月大幅減少７６％，間接削弱部分大市上揚動力。此外，美國債息近期上揚，令市
場有繼續藉口沽出累計有可觀升幅的科技股，大市自然「無運行」，短期恆指約２８２００至
３００００點上落；倘若失守，下一級支持為將落至約２７１００點。
　　另外，郭樹清在國新辦記者會上提出一些大家可留意的重點。首先，他指房地產領域核心問
題仍是泡沫較大，形容房地產是金融體系最大灰犀牛，指很多人買房非為居住而為投資投機。話
語反映內房股整體難再現２０１５年至２０１７年的輝煌高速增長，料資金只會集中於龍頭及維
持增長的中大型內房，如旭輝（００８８４）、龍湖（００９６０）、寶龍（０１２３８）等。
　　他又表示，銀保監會將防範風險作為金融業永恆主題，反映中央銳意持續性且有序地去槓桿
。短期或許減少令公司盈利增速放緩，但長遠必然利好內地公司及市場。最後，全國兩會將於本
周五（５日）開幕，料將會有更多政策消息公布，讀者宜留意。（ｋｓ）

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