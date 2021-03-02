《盤後部署》北水減少且科技股勢弱，港股短期料維持區間上落

《經濟通通訊社２日專訊》美債長達一個月的拋售暫時緩解，隔晚美股勁升，三大指數齊揚

，港股高開２５５點報２９７０８後，科技股大幅抽升，港股一度攀見２９７６５揚３１３點為

全日最高位。惟銀保監主席郭樹清指擔心國外金融市場的泡沫問題破滅，又形容形容房地產是金

融體系最大灰犀牛；加上同時美期及Ａ股走低，拖累港股最低曾見２８９５７挫４９５點。最終

港股收報２９０９５點，跌３５６點或跌１﹒２１％，主板成交２３２７﹒２５億元。國企指數

報１１３６１點，跌９２點或跌０﹒８１％。恆生科技指數報９２５７點，跌４０點或跌

０﹒４４％。

上證綜合指數報３５０８點，跌４２點或跌１﹒２１％。深證成份指數報１４７５１點，跌

１０６點或跌０﹒７１％，總成交９１７５﹒２２億元人民幣。



＊郭樹清：憂國外金融市場泡沫破滅＊



中國銀保監主席郭樹清今日在新聞發布會上表示，疫情發生以來，各國都採取積極財政政策

和極度寬鬆的貨幣政策，一些副作用開始顯現，比如歐美發達國家的金融市場和實體經濟嚴重背

道而馳，擔心這一情況遲早會被逼調整。郭樹清稱很擔心國外金融市場的泡沫問題哪一天會破滅

，而現在中國市場與外國市場高度相連，不過他強調目前外國資本流入的規模和速度還在可控範

圍內。

歐洲央行總裁拉加德周一（１日）表示，在企業和家庭努力應對疫情引發衰退之際，幫助確

保他們能夠獲得度過這場危機所需的融資，融資條件不會過早收緊，而央行亦將防止借款成本過

早上升。



＊恆指第一個支持位為２８２００點＊



本日美期亞洲早段回吐，加上Ａ股走低，港股隨之調整３５６點。惟市場資金依然充裕，只

要全球經濟復甦勢態不變、各地央行ＱＥ持續、短期加息概率低，料港股依然維持反覆向上格局

。

短期論之，北水近期偏弱，１月至２月中持續淨流入勢態不復見，且２月整月北水淨買入

７４９億元按月大幅減少７６％，間接削弱部分大市上揚動力。此外，美國債息近期上揚，令市

場有繼續藉口沽出累計有可觀升幅的科技股，大市自然「無運行」，短期恆指約２８２００至

３００００點上落；倘若失守，下一級支持為將落至約２７１００點。

另外，郭樹清在國新辦記者會上提出一些大家可留意的重點。首先，他指房地產領域核心問

題仍是泡沫較大，形容房地產是金融體系最大灰犀牛，指很多人買房非為居住而為投資投機。話

語反映內房股整體難再現２０１５年至２０１７年的輝煌高速增長，料資金只會集中於龍頭及維

持增長的中大型內房，如旭輝（００８８４）、龍湖（００９６０）、寶龍（０１２３８）等。

他又表示，銀保監會將防範風險作為金融業永恆主題，反映中央銳意持續性且有序地去槓桿

。短期或許減少令公司盈利增速放緩，但長遠必然利好內地公司及市場。最後，全國兩會將於本

周五（５日）開幕，料將會有更多政策消息公布，讀者宜留意。（ｋｓ）

