【代幣狂熱】比特幣重上５萬美元水平，傳高盛重啟加密貨幣部門

《經濟通通訊社２日專訊》比特幣今早突然急升，更曾一度重上５萬元（美元．下同）水平

，高見５０２５０元，據加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ最新數據，比特幣現升

７﹒０５％，報４９７６９元，而據加密貨幣交易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現升

７﹒２５％，報４９５６９﹒３元。

另外據路透社引述知情人士指，高盛已重啟加密貨幣交易部門，並將由下周開始為客戶提供

交易比特幣期貨、無本金交割遠期合約（ＮＤＦ），而該部門將隸屬於全球市場部。

消息指該部門只是高盛在加密貨幣領域進行一系列活動的一部分，其他行動包括觸及區塊鏈

技術、央行數碼貨幣項目。

消息又指高盛還在探索設立比特幣交易所交易基金（ＥＴＦ）的可能性，並向相關部門發出

獲取信息要求，以探索開展加密貨幣托管業務的可能性。

不過高盛早於２０１８年已設立加密貨幣部門，不過當時比特幣價格由歷史高位回落，打擊

投資者對加密貨幣的興趣。



＊花旗：比特幣或成國際貿易首選貨幣＊



花旗最新發表的報告指，比特幣正處於「臨界點」，並有可能成為國際貿易中的首選貨幣，

但另一方面亦可能出現「投機性爆破」。花旗解釋，比特幣前進的路上存在諸多風險及障礙，但

如果互相衡量潛在阻礙與機遇，結論是比特幣正處於臨界點。比特幣近期表現伴隨機構投資者近

幾年來的熱衷，一改過去十年來大多數以散戶為主的參與。

花旗強調，如果企業和個人可以通過數碼錢包，獲取央行正在規劃的數碼現貨幣，那麼比特

幣的全球影響力、可追溯性、快速結算的潛力等特點，將極大拓寬其商業應用，而這種轉變可能

是全球貿易實質貨幣的大轉型，並將取決於比特幣市場如何能夠使更多機構投資者參與，以及金

融監管當局更緊密的監管，不過宏觀經濟環境變化亦可能使比特幣需求不太迫切。（ａｌ）

