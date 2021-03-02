  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/03/2021 08:55

【大國博弈】美國候任貿易代表戴琦：勢打擊中國不公平貿易行為

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國候任貿易代表戴琦周一（１日）以書面形式回應國會參議員
的問題時強調，將努力打擊中國一系列不公平的貿易和經濟行為，並將把中國的審查制度視為貿
易壁壘，另外確保前政府對數千億美元中國進口商品加徵的關稅恰當，美國的知識產權得到保護
，暗示該政策短期內不會出現調整。
　　她又指將使用中美第一階段貿易協議中的執行磋商程序，探索廣泛選項，包括雙邊磋商，如
果磋商無效，將毫不猶豫採取行動，同時制定應對中國的全面戰略。
　　她孩承諾如果得到確認，將與國會合作確保對華關稅能夠對中國的行為作出恰當回應，反映
其對美國企業、工人和消費者的影響，並支持美國對疫情的應對。

＊候任副財長承諾監視伊朗逃避制裁活動＊

　　美國候任副財長阿德耶莫周一亦以書面形式回應參議院財務委員會成員的問題，並強調致力
於積極實施美國對伊朗、俄羅斯與其他國家的制裁，而只要伊朗採取適當措施，重新遵守２０１
５年達成的核協議承諾，就可以換取寬鬆制裁。
　　他又指財政部將仔細監視伊朗逃避制裁、濫用國際銀行系統來資助恐怖主義活動的任何活動
，並將使用所有工具瓦解這些企圖。（ａｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話01/03/2021
【恒指改革】恒指成分股最終增至100隻　上市3個月可快速納入指數
中國故事01/03/2021
《神州經脈》上月PMI普跌兼遜預期　百城樓價環比降　A場反彈
接通華為01/03/2021
快啲加入Huawei Pay八達通嬴取 $50增值獎賞
香港政情01/03/2021
【香港政情】葉劉：夏寶龍重新定義愛國者治港　逼切完善選舉制度
財經熱話01/03/2021
【恒指季檢】藍籌新貴受捧　鄧聲興:海底撈可吼　內房股適時套利
中國故事01/03/2021
蘇寧財困忍痛斷臂　深圳國資豪斥百五億成蘇寧易購最大股東
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>