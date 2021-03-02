【大國博弈】美國候任貿易代表戴琦：勢打擊中國不公平貿易行為

《經濟通通訊社２日專訊》美國候任貿易代表戴琦周一（１日）以書面形式回應國會參議員

的問題時強調，將努力打擊中國一系列不公平的貿易和經濟行為，並將把中國的審查制度視為貿

易壁壘，另外確保前政府對數千億美元中國進口商品加徵的關稅恰當，美國的知識產權得到保護

，暗示該政策短期內不會出現調整。

她又指將使用中美第一階段貿易協議中的執行磋商程序，探索廣泛選項，包括雙邊磋商，如

果磋商無效，將毫不猶豫採取行動，同時制定應對中國的全面戰略。

她孩承諾如果得到確認，將與國會合作確保對華關稅能夠對中國的行為作出恰當回應，反映

其對美國企業、工人和消費者的影響，並支持美國對疫情的應對。



＊候任副財長承諾監視伊朗逃避制裁活動＊



美國候任副財長阿德耶莫周一亦以書面形式回應參議院財務委員會成員的問題，並強調致力

於積極實施美國對伊朗、俄羅斯與其他國家的制裁，而只要伊朗採取適當措施，重新遵守２０１

５年達成的核協議承諾，就可以換取寬鬆制裁。

他又指財政部將仔細監視伊朗逃避制裁、濫用國際銀行系統來資助恐怖主義活動的任何活動

，並將使用所有工具瓦解這些企圖。（ａｌ）

