【全球放水】澳洲央行維持利率於０﹒１％不變，符合市場預期

《經濟通通訊社２日專訊》澳洲央行今日宣布，維持指標利率在０﹒１％不變，符合市場預

期，並維持三年期國債收益率在１０個基點的目標不變。

央行強調仍致力於維持貨幣政策具有高度支持性直到實現目標，而在實質通脹率可持續於２

至３％目標區間前，將不調升隔夜拆款利率。

央行認為目前經濟復甦形勢良好，勝早前預期，不過經濟閒置產能仍相當多，預計最快２０

２４年才會出現就業市場趨緊、薪資大幅增長的情況。（ａｌ）

