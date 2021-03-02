  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/03/2021 13:12

【華為風波】傳法國多個電訊商開始在各個城市拆除華為設備

　　《經濟通通訊社２日專訊》據外電引述消息人士報道指，法國電訊商ＳＦＲ和
Ｂｏｕｙｇｕｅｓ　Ｔｅｌｅｃｏｍ已開始在圖盧茲（Ｔｏｕｌｏｕｓｅ）、土倫
（Ｔｏｕｌｏｎ）等多個城市拆除華為的設備。
　　消息指拆除工作由今年初已經開始，因為法國憲法委員會批准營運商在升級至５Ｇ設備時，
在人口稠密地區移除華為設備的規定。（ａｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning02/03/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：晶片股短期區間上落
財經熱話01/03/2021
【恒指改革】恒指成分股最終增至100隻　上市3個月可快速納入指數
中國故事01/03/2021
《神州經脈》上月PMI普跌兼遜預期　百城樓價環比降　A場反彈
接通華為01/03/2021
快啲加入Huawei Pay八達通嬴取 $50增值獎賞
香港政情01/03/2021
【香港政情】葉劉：夏寶龍重新定義愛國者治港　逼切完善選舉制度
財經熱話01/03/2021
【恒指季檢】藍籌新貴受捧　鄧聲興:海底撈可吼　內房股適時套利
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>