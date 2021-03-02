【華為風波】傳法國多個電訊商開始在各個城市拆除華為設備

《經濟通通訊社２日專訊》據外電引述消息人士報道指，法國電訊商ＳＦＲ和

Ｂｏｕｙｇｕｅｓ Ｔｅｌｅｃｏｍ已開始在圖盧茲（Ｔｏｕｌｏｕｓｅ）、土倫

（Ｔｏｕｌｏｎ）等多個城市拆除華為的設備。

消息指拆除工作由今年初已經開始，因為法國憲法委員會批准營運商在升級至５Ｇ設備時，

在人口稠密地區移除華為設備的規定。（ａｌ）

