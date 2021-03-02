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即市新聞

02/03/2021 17:40

《台股攻略－馮偉明》台股未能站穩萬六點

　　《台股攻略》受美股帶動，加權指數今早（２日）反彈超過３００點，升至
１６２６２﹒９１點，一口氣收復月線、萬六關卡、５日均線，但升勢逐步回吐，終場跌
６﹒９２點，收１５９４６﹒８８點，成交金額為３３３３﹒８９億元新台幣。
　　前５０大權值股中不少呈現由升轉跌，台塑化跌３％，矽力─ＫＹ及聯電跌超過２﹒５％，
正新、國巨、上海商銀、中租及南亞科均跌超過１％，遠東新、和碩、中鋼、玉山金、亞泥及彰
銀等亦收在盤下。另外，部分權值股仍然買盤強勁，聯詠大升４％，豐泰升超過３﹒７％，緯穎
、台達電及日月光投控升約２﹒５％，台積電、大立光、兆豐金、南亞、瑞昱、研華、統一、廣
達及華碩等站穩盤上。從族群來看，由於市場傳出大同將與國瑞汽車（日本豐田在台製造廠）高
層密會，未來有望搶進電動車市場，令大同盤中股價一度漲停，雖對家電業務無明顯關係，但仍
然帶動其他家電同業上揚，上洋及全國電升超過４％。
　　展望後市，美國聯儲局重申寬鬆政策不變，但美國實質利率卻在上升，美股走勢將影響台股
表現，預料市場資金轉向低估值、高股息率族群，作為短暫避風港。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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