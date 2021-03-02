財爺稱未來不排除再加印花稅，港股跌幅擴至近三百點報２９１７５

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股反彈，不過Ａ股今早高開後見沽壓，港股再反彈逾３０

０點後倒跌。恆指今早高開２５５點，甫開曾升３１３點，見２９７６５點暫時高，反彈至２０

天線（約２９８２２點）下方遇阻力，更隨Ａ股倒跌。據彭博報道，財政司司長陳茂波表示，不

排除進一步提高股票印花稅的可能性，增加印花稅不會影響到香港股市的競爭力；不過隨後彭博

又援引他的話稱，目前沒有進一步提高股票交易稅的計劃。港股暫時最多跌逾３００點，見２９

１４８點。現時，恆生指數報２９１９０，跌２６２點或跌０﹒８９％，主板成交１３３７﹒０

０億元。國企指數報１１４０９，跌４３點或跌０﹒３８％。恆生科技指數報９３７８，升７９

點或升０﹒８６％。

即月期指新報２９００３，跌２５１點，低水１８７點。即月國指期貨報１１３８４，跌２

２點，低水２６點。即月科指期貨新報９３７３，升１１３點，高水１２３點。

Ａ股高開低走，上證綜合指數報３５１６，跌３５點或跌０﹒９９％，成交２６５２﹒７６

億元人民幣。深證成份指數報１４７７４，跌８２點或跌０﹒５６％，成交３０７８﹒９６億元

人民幣。

藍籌金融股拖低大市，匯控（００００５）跌３﹒０４％，報４４﹒７０元；友邦（０１２

９９）跌２﹒６％，報９７﹒３元；平保（０２３１８）跌１﹒７８％，報９４元；建行（００

９３９）跌１﹒３％，報６﹒０６元。港交所（００３８８）升幅收窄至０﹒２５％，報４９０

﹒８元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒７２％。中移動（００９４１）跌２﹒２２

％，報５５﹒１元。



股份（編號） 現價 變幅

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中海油（００８８３） ８﹒７０元 跌４﹒９２％

中石化（００３８６） ４﹒１０元 跌３﹒７６％

銀娛 （０００２７） ６９﹒８０元 跌３﹒６６％

中石油（００８５７） ２﹒７２元 跌３﹒２０％

匯控 （００００５） ４４﹒７０元 跌３﹒０４％



金沙 （０１９２８） ３５﹒５５元 跌３﹒００％

蒙牛 （０２３１９） ４１﹒９５元 跌２﹒５６％

友邦 （０１２９９） ９７﹒３５元 跌２﹒５５％

中聯通（００７６２） ５﹒０２元 跌２﹒５２％

中信 （００２６７） ６﹒３９元 跌２﹒２９％

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（ｃａ）

