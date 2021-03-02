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即市新聞

02/03/2021 10:15

《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨仍待升越２９５６２

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、
電訊業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為龍湖集團
（００９６０）、中國移動（００９４１）與華潤置地（０１１０９），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選阿里巴巴（０９９８８）、中海油（００８８３）與百威亞太（０１８７６）。
　　今早（２日）港股開市後，買盤集中於一眾有較大機會於日後成為恆指成分股的股票身上。
恆指期貨只能高開２６５點，完全跟不上昨晚（１日）美股的升幅。淡友立即入市反攻，將價位
從２９５２５急速低至２９２９７，為大市劃出了早市的戰區。小時圖上，價位正挑戰保歷加通
道中軸阻力，ＳＡＲ極點高位２９２６３阻力被升破後，即市重要支持位隨即上移至２９１８４
，其餘三個主要技術分析曾見轉好，惟「一浪低於一浪」的向淡局勢未見受到破壞。最後
２９５６２關口阻力仍大，有待被升越。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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