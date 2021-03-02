《談國論企－黎偉成》冀戴琦之中國是對手亦夥伴言實

《談國論企》美國總統拜登提名出任貿易代表的華裔律師戴琦，於２０２１年２月２５日出

席美國參議院財政委員會的確認提名聽證會，在預先準備的書面證詞所表「中國既是對手，也是

夥伴」，較美國財政部長耶倫未有真憑實據下質疑中國「貿易、強制技術轉讓及補貼高科技產業

方面的行為」，相對理性和合理，得看實際政策與行動定論。中國要嚴肅、認真重新制定和部署

應對美國對華的長期政經政策，和強化以德法為主的西方主要國家的聯繫、合作，化解如英、加

、澳等對華的敵視，力求多邊共贏。



＊要一邊走路一邊吃香口膠還有一邊下棋＊



綜合美國總統拜登到戴琦、耶倫的對華政經的言論，予我初步感覺為拜登暫時未有十分明確

、長遠的政策，該與拜登未有充分準備入主白宮執政有關，此需較為多時間適應、磨合，始有比

較一的治理美國理念、政策和相關措施，所言可印證於拜登及其所委任的主要官員對華政策與理

念有頗大的出入。

我看最新的（甲）戴琦之說，重點當然在於（一）「中國是美國的競爭對手、貿易夥伴，也

是美國解決全球挑戰必須合作的國家。華盛頓需要採取務實做法對待中國」，言之屬實，因中國

是無可爭議的世界第二大經濟體系，對美國有威脅，是美國的競爭對手，更是無可避免之事。問

題是，美國如何看待中國這個競爭對手，是（１）既有競爭，又可做夥伴甚至在較大程度合作，

特別是解決全球挑戰必須合作的國家，當然是好事，但（２）從奧巴馬的「重返亞洲」圍堵，到

混世魔王特朗普的「美國優先」式的封殺、攬炒，對中國肯定是衝著而來和不懷好意，故戴琦能

否如其所言之「務實對待中國」，乃懸念。

但戴琦亦言「美國需要採取具戰略性和一致的方案，確保中國履行其貿易承諾，我們必須記

得如何一邊走路，一邊吃香口膠，還有一邊下棋」，所言沒有太大矛盾，理由為這只屬意謂。相

信戴琦所指的「走路」，是發展；「吃香口膠」，通常是輕輕鬆鬆時才吃；「還要一邊下棋」，

當然是要思考，故要輕鬆和有思考的走路。此言此法，不錯也，最起碼是並非硬崩崩的你死我活

。

反而「美國優先要務是重建國際聯盟和夥伴關係，重新參與國際組織，與盟友一起應對中國

」，才是實話。「應對」，是帶有挑戰性的，「對待」則比較「友善」，戴琦表「美國要重建國

際聯盟和夥伴關係，重新參與國際組織」，目的是要與盟友一起「應對中國」，顯然就不大友善

，而德國和法國還是十分積極地與中國進行經貿、投資合作，拒絕事事與華為敵，估計拜登政府

不會如特朗普敵對式的攬炒。

即使不一定需要對號，但戴琦所言的（二）拜登政府決心尋求新的長期貿易政策，聚焦美國

的「勞工和受薪人士」，而政策、策略和做法是「支持創新及加強美國在海外的競爭力，並作出

更多投資，強化美國的供應鏈」，果如是，則這不是特朗普的霸王式的攬炒競爭對手就屬已贏的

惡思劣行。



＊加強美在海外競爭力要與盟友一起「應對中國」＊



戴琦未有詳述將如何處理關稅、出口禁令等重要議題，僅表示「非常清楚現有政策選項中的

機會和限制」。

再看（乙）拜登，於２０２１年２月２４日簽署的新的法案，指示：「美國政府部門和相關

機構全面評估包括半導體及醫療用品在內的四大關鍵產品的供應風險，和要美國國會撥款３７０

億美元，以提高美國晶片製造產能」。美國商界要拜登任何有關供應鏈的政策，都不應帶來新的

貿易壁壘、徵罰性手段和一刀切的解決方案。

要留意的，是拜登在２０２１年２月１９日舉行的七國集團Ｇ７和慕尼黑安全線上會議，積

極營造「美國回來了」、「跨大西洋聯盟回來了」的形象和氣氛，惟歐盟國家反應相當冷淡，特

別是德國總理默克爾，更在會後的新聞發布會上強調「Ｇ７要加強與Ｇ２０、特別是中國的合作

」，作為「重建世界經濟體系」的重大工程。此顯美國今後很難以霸王形態「回來」，相信中國

會與德法為主歐盟合理競爭，加強重要領域的合作。

（丙）美國財長耶倫居然因繼承特朗普「輸打贏要」的劣風，足顯拜登從對內的「團結美國

」到對外的「美國回來了」政策主調，對華的打壓，不會「輕鬆」，只是程度上不若特朗普攬炒

之惡與毒。建議中國要嚴肅、認真重新制定和部署對美國的長期政經政策，和強化以德法為主的

西方主要國家的聯繫、合作，化解如英、加、澳等對華的敵視，多邊共贏。

耶倫於２月１８日接受ＣＮＢＣ記者訪問，所問詢的對華所徵收關稅是否有效，回應是「美

方正在評估應該如何應對中國，但在一系列問題上，美國看到存在不公平的做法，特別是中國在

貿易、強制技術轉讓及補貼高科技產業方面的行為」，予人以驚之處，乃所言之「美國看到存在

不公平的做法，特別是中國在貿易、強制技術轉讓及補貼高科技產業方面的行為」，與特朗普主

政美國的財長羅斯幾乎如出一轍，都是信口開河式的胡言亂語。

我堅持慎看中美關係。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

