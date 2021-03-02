《中資異動》國美零售挫近１３％，折讓１５％配股籌４４﹒５億元

《經濟通通訊社２日專訊》國美零售（００４９３）現價跌１２﹒９３１％，報２﹒０２０

元，穿十天平均線（２﹒０５７元）。該股成交約２４﹒４１億股，涉資４８﹒１６億元。

國美零售公布，以先舊後新方式，配售約２２﹒８億股，佔已擴大發行股本約９﹒５７％，

每股配售價每股１﹒９７元，較上交易日（１日）收市價每股２﹒３２元折讓約１５﹒０９％。

國美零售估計所得款項淨額約為４４﹒４９億元，擬將有關所得款項淨額用於償還債務及作

為營運資金，包括用於擴展線上及線下雙平台業務。

現時，恆生指數報２９７０８，升２５５點或升０﹒８７％，主板成交９２﹒７７億元。國

企指數報１１５９９，升１４５點或升１﹒２７％。恆生科技指數報９５７０，升２７２點或升

２﹒９３％。

即月期指新報２９４８５，升２３１點，低水２２３點。即月國指期貨報１１５３５，升１

２９點，低水６４點。即月科指期貨新報９５１４，升２５４點。



表列家電板塊表現：



股份（編號） 現價 變幅

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國美零售 （００４９３） ２﹒０２０元 跌１２﹒９３１％

海爾智家 （０６６９０） ３２﹒０００元 升 １﹒９１１％

ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ２０﹒５００元 升 ３﹒０１５％

海信 （００９２１） １３﹒６８０元 升 ８﹒２２８％

ＪＳ環球生活（０１６９１） ２４﹒８００元 升１４﹒５５０％

創維 （００７５１） ２﹒６５０元 升 ０﹒７６０％

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（ｋｉ）

