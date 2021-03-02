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即市新聞

02/03/2021 09:23

《中資異動》國美零售挫近１３％，折讓１５％配股籌４４﹒５億元

　　《經濟通通訊社２日專訊》國美零售（００４９３）現價跌１２﹒９３１％，報２﹒０２０
元，穿十天平均線（２﹒０５７元）。該股成交約２４﹒４１億股，涉資４８﹒１６億元。
　　國美零售公布，以先舊後新方式，配售約２２﹒８億股，佔已擴大發行股本約９﹒５７％，
每股配售價每股１﹒９７元，較上交易日（１日）收市價每股２﹒３２元折讓約１５﹒０９％。
　　國美零售估計所得款項淨額約為４４﹒４９億元，擬將有關所得款項淨額用於償還債務及作
為營運資金，包括用於擴展線上及線下雙平台業務。
　　現時，恆生指數報２９７０８，升２５５點或升０﹒８７％，主板成交９２﹒７７億元。國
企指數報１１５９９，升１４５點或升１﹒２７％。恆生科技指數報９５７０，升２７２點或升
２﹒９３％。
　　即月期指新報２９４８５，升２３１點，低水２２３點。即月國指期貨報１１５３５，升１
２９點，低水６４點。即月科指期貨新報９５１４，升２５４點。

　　表列家電板塊表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國美零售　　（００４９３）　　　２﹒０２０元　　跌１２﹒９３１％
　　海爾智家　　（０６６９０）　　３２﹒０００元　　升　１﹒９１１％
　　ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）　　２０﹒５００元　　升　３﹒０１５％
　　海信　　　　（００９２１）　　１３﹒６８０元　　升　８﹒２２８％
　　ＪＳ環球生活（０１６９１）　　２４﹒８００元　　升１４﹒５５０％
　　創維　　　　（００７５１）　　　２﹒６５０元　　升　０﹒７６０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｉ）

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