《異動股》海底撈開跌近３％，料全年純利減９０％遭中金下調目標

《經濟通通訊社２日專訊》海底撈（０６８６２）跌２﹒６９％，報６７元，穿五十天線（

６７﹒５１５元），成交約２０萬股，涉資１３１３萬元。

集團預期截至去年１２月３１日止年度純利按年減約９０％至約２﹒３５億元人民幣。主因

２０１９年新型冠狀病毒爆發及其後疾病預防措施以及全球各地國家及地區對消費場所實施的限

制對營運造成重大影響，以及因美元兌人民幣的匯率波動而出現淨匯兌損失約２﹒３５億元人民

幣，其中絕大多數為未實現的匯兌損失。

中金公司表示，海底撈的預測低於預期，因翻台率尚未復甦，而新店擴張速度超預期導致成

本上升，將海底撈２０２０、２０２１、２０２２年盈利預測分別下調７４％、５％、３％，客

流量復甦仍需時日。目標價下調３％至７９﹒５５元，較現價有１８﹒７３％上漲空間。

頤海（０１５７９）微升０﹒８９％，報１１３元。

現時，恆生指數報２９７０８，升２５５點或升０﹒８７％，主板成交９２﹒７７億元。國

企指數報１１５９９，升１４５點或升１﹒２７％。恆生科技指數報９５７０，升２７２點或升

２﹒９３％。

即月期指新報２９４８４，升２３０點，低水２２４點。即月國指期貨報１１５３５，升１

２９點，低水６４點。即月科指期貨新報９５１０，升２５０點。

上證綜合指數報３５６６，升１５點或升０﹒４４％，成交４１﹒７７億元人民幣。深證成

份指數報１４９５８，升１００點或升０﹒６８％，成交４３﹒４８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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海底撈 （０６８６２） ６７﹒００元 跌２﹒６９％

頤海 （０１５７９） １１３﹒００元 升０﹒８９％

呷哺呷哺（００５２０） ２０﹒３５元 升２﹒４７％

百勝中國（０９９８７） ４６８﹒００元 跌０﹒１８％

九毛九 （０９９２２） ３２﹒６５元 升４﹒１５％

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（ｎｓ）

