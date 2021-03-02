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02/03/2021 09:31

《異動股》隔晚納指升逾３％，ＡＴＭＸＪ拉升，美團開升近６％

　　《經濟通通訊社２日專訊》騰訊（００７００）現價升２﹒１５％，報７１２元，以現價計
，該股暫連升２日，累計升幅７﹒４７％。該股成交約１２４萬股，涉資８﹒８２億元。
　　美債拋售暫時緩解，美國１０年債息維持於１﹒４厘水平。而新財政刺激計劃即將通過，風
險市場擺脫動盪，科技股低位大幅反彈，隔晚納指升逾３％跳升３９６點，報１３５８８點，多
隻美國科技股上揚。而今日科指亦借勢走上，ＡＴＭＸＪ拉升，當中表現最強為美團（０３６９
０），開升５﹒７８％報３８８元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１４﹒１２％。該股
成交約１６６萬股，涉資６﹒３９億元。
　　而騰訊（００７００）升２﹒１５％，報７１２元；京東集團（０９６１８）升２﹒６２％
，報３８４﹒４元；小米（０１８１０）升１﹒５５％，報２６﹒２元；而阿里巴巴（０９９８
８）則無升跌，報２３４﹒６元。
　　其他科技股方面；快手（０１０２４）升６﹒７６％，報３３５元；京東健康（０６６１８
）升２﹒８％，報１４６﹒７元；阿里健康（００２４１）升０﹒１８％，報２８﹒５元。
　　現時，恆生指數報２９７０８點，升２５５點或升０﹒８７％，主板成交９２﹒７７億元。
國企指數報１１５９９點，升１４５點或升１﹒２７％。恆生科技指數報９５７０點，升２７２
點或升２﹒９３％。
　　即月期指新報２９４８６，升２３２點，低水２２２點。即月國指期貨報１１５３７，升１
３１點，低水６２點。即月科指期貨新報９５１０，升２５０點，１２５張。
　　上證綜合指數報３５６６點，升１５點或升０﹒４４％，成交４１﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１４９５８點，升１００點或升０﹒６８％，成交４３﹒４８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊　　（００７００）　　７１２﹒０元　　　升２﹒１５％
　　阿里　　（０９９８８）　　２３４﹒６元　　　無升跌
　　美團　　（０３６９０）　　３８８﹒０元　　　升５﹒７８％
　　小米　　（０１８１０）　　　２６﹒２元　　　升１﹒５５％
　　京東　　（０９６１８）　　３８４﹒４元　　　升２﹒６２％
　　快手　　（０１０２４）　　３３５﹒０元　　　升６﹒７６％
　　京東健康（０６６１８）　　１４６﹒７元　　　升２﹒８０％
　　阿里健康（００２４１）　　　２８﹒５元　　　升０﹒１８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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