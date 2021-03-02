《異動股》隔晚納指升逾３％，ＡＴＭＸＪ拉升，美團開升近６％

《經濟通通訊社２日專訊》騰訊（００７００）現價升２﹒１５％，報７１２元，以現價計

，該股暫連升２日，累計升幅７﹒４７％。該股成交約１２４萬股，涉資８﹒８２億元。

美債拋售暫時緩解，美國１０年債息維持於１﹒４厘水平。而新財政刺激計劃即將通過，風

險市場擺脫動盪，科技股低位大幅反彈，隔晚納指升逾３％跳升３９６點，報１３５８８點，多

隻美國科技股上揚。而今日科指亦借勢走上，ＡＴＭＸＪ拉升，當中表現最強為美團（０３６９

０），開升５﹒７８％報３８８元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１４﹒１２％。該股

成交約１６６萬股，涉資６﹒３９億元。

而騰訊（００７００）升２﹒１５％，報７１２元；京東集團（０９６１８）升２﹒６２％

，報３８４﹒４元；小米（０１８１０）升１﹒５５％，報２６﹒２元；而阿里巴巴（０９９８

８）則無升跌，報２３４﹒６元。

其他科技股方面；快手（０１０２４）升６﹒７６％，報３３５元；京東健康（０６６１８

）升２﹒８％，報１４６﹒７元；阿里健康（００２４１）升０﹒１８％，報２８﹒５元。

現時，恆生指數報２９７０８點，升２５５點或升０﹒８７％，主板成交９２﹒７７億元。

國企指數報１１５９９點，升１４５點或升１﹒２７％。恆生科技指數報９５７０點，升２７２

點或升２﹒９３％。

即月期指新報２９４８６，升２３２點，低水２２２點。即月國指期貨報１１５３７，升１

３１點，低水６２點。即月科指期貨新報９５１０，升２５０點，１２５張。

上證綜合指數報３５６６點，升１５點或升０﹒４４％，成交４１﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１４９５８點，升１００點或升０﹒６８％，成交４３﹒４８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ７１２﹒０元 升２﹒１５％

阿里 （０９９８８） ２３４﹒６元 無升跌

美團 （０３６９０） ３８８﹒０元 升５﹒７８％

小米 （０１８１０） ２６﹒２元 升１﹒５５％

京東 （０９６１８） ３８４﹒４元 升２﹒６２％

快手 （０１０２４） ３３５﹒０元 升６﹒７６％

京東健康（０６６１８） １４６﹒７元 升２﹒８０％

阿里健康（００２４１） ２８﹒５元 升０﹒１８％

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（ｊｃ）

