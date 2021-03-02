《午市前瞻》債息存憂北水放緩，料港股續調整，２８７００有支持

《經濟通通訊社２日專訊》美債長達一個月的拋售暫時緩解，隔晚美股勁升，三大指數齊揚

，港股高開２５５點報２９７０８後，一度攀見２９７６５，科技股大幅反彈，惟油股、電訊股

等舊經濟股有沽壓，港股高位回落並轉跌，跌幅一度擴大至逾３００點報２９１４７點。據彭博

報道，財政司司長陳茂波表示，未來不排除進一步提高股票印花稅的可能性，增加印花稅不會影

響到香港股市的競爭力，惟他表示目前沒有進一步提高股票交易稅的計劃。恆生指數半日收報２

９２５８，跌１９３點或跌０﹒６６％，主板成交１４１０﹒４６億元。國企指數報１１４４２

，跌１１點或跌０﹒１０％。恆生科技指數報９４２４，升１２５點或升１﹒３５％。。

內地兩市齊跌，上證綜合指數報３５１６，跌３５點或跌０﹒９９％，成交２６５２﹒７６

億元人民幣。深證成份指數報１４７７４，跌８２點或跌０﹒５６％，成交３０７８﹒９６億元

人民幣。

隔晚納指升逾３％，部分科技股反彈。藍籌科技股方面，騰訊（００７００）升１﹒７９３

％，報７０９﹒５元；小米（０１８１０）漲２﹒５１９％，報２６﹒４５元；美團（０３６９

０）揚２﹒０７２％，報３７４﹒４元。有傳螞蟻集團擱置員工股份回購計劃，阿里巴巴（０９

９８８）轉跌１﹒５３５％，報２３１元。

中生製藥（０１１７７）暫為最佳表現藍籌，該公司與康方生物（０９９２６）合作開發的

肺癌藥物中期分析結果優異，早上大升４﹒８４４％，報９﹒０９０元，以現價計，該股暫連升

２日，累計升幅５﹒３３％。

恆指公司昨日公布優化恆生指數諮詢結果，當中恆指成分股數目將增至１００隻，市場憧憬

快手（０１０２４）及京東健康（０６６１８）等或有望加快晉身藍籌。該兩股今早有炒作，快

手揚５﹒０９９％，報３２９﹒８元；京東健康升１﹒４０２％，報１４４﹒７元。而港交所（

００３８８）則升０﹒６１３％，報４９２﹒６元。



＊三桶油偏軟，銀娛挫逾３％＊



由於中國原油消費放緩，且油組（ＯＰＥＣ）或將增加全球原油供應，市場憂慮原油供過於

求三桶油偏軟，中海油（００８８３）領跌４﹒８０９％報８﹒７１元，中石化（００３８６）

軟跌３﹒９９１％報４﹒０９元；中石油（００８５７）插３﹒２０３％報２﹒７２元。

濠賭股半日下沉。瑞信發表報告指，澳門２月賭收稍遜預期，１至２月累計賭收為２０１９

年三成水平，與去年１０月三至四成相若，反映復甦緩慢。早前累積一定升幅的銀娛（０００２

７），今日瀉３﹒３１３％，報７０﹒０５元；新濠（００２００）跌２﹒７１９％，報１６﹒

４６元；澳博（００８８０）插１﹒６４２％，報１０﹒７８元；永利澳門（０１１２８）跌１

﹒８６９％，報１４﹒７元；金沙（０１９２８）失２﹒１８３％，報３５﹒８５元；惟美高梅

（０２２８２）升０﹒６１０％，報１３﹒２元。



＊何啟俊：債息北水左右後市＊



隔晚美股勁揚，科技股大幅反彈，港股則高開後反覆向下。千里碩證券研究部經理何啟俊向

《經濟通通訊社》表示，港股短期仍然偏淡，昨日恆指反彈之下交投未有配合，僅錄約二千億元

，加上南向北水流入更是不活躍，市場需待債息進一步回落及北水加大南下才可向好，５０天線

（２８７００點）水平有支持，３００００萬見阻力。

近日美債息從一年高位回落至１﹒４厘，何啟俊認為債息將隨經濟復甦而逐步向上，只要穩

步上漲仍為合乎常理，如若債息再度急升，美聯儲必然放話釋疑，甚至以行動為市場憂慮降温，

但在疫苗提振經濟之下，較少機會大幅回落。（ｐｌ）

