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即市新聞

02/03/2021 15:43

《美元走勢－羅明立》歐洲經濟正逐步恢復，下半年或更樂觀

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒９２　　　１０６﹒７２　　　１０６﹒８２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０４９　　　１﹒２０１１　　　１﹒２０１１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９２９　　　１﹒３８６６　　　１﹒３９７８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０６４　　　０﹒９０４８　　　０﹒９０６４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５８８　　　７﹒７５５３　　　７﹒７５８５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國１０年期國債收益率周一（１日）曾經回落至１﹒３８３％，帶動美股三
大指數大幅收漲。美國ＩＳＭ製造業指數２月續升至６０﹒８，創自２０１８年２月高位。
ＩＳＭ表示，受新冠疫情影響，美國就業市場前最仍具挑戰，這將限制當地製造業表現。歐元區
２月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）終值升至５７﹒９，創３年新高，顯示歐洲經濟正逐步恢復
，如疫苗的接種率理想，２０２１年下半年情況將更為樂觀。
　
＊非美貨幣或要進一步調整＊
　
　　由於對通脹的憂慮，全球國債息率有上升趨勢，當中美債息率表現更為重要。同時，各國央
行繼續表態維持寬鬆貨幣政策。澳央行議息後維持利率不變，對經濟前景仍然樂觀，但另一方面
，工資及通脹仍處於低位，估計２０２４年前無需加息。同時指有需要的話會擴大買債規模。
　　美國債息雖回落，但美元維持強勢，升破９１，市場似乎未完全認同央行對通脹樂觀的看法
，相信短期金融市場將繼續反覆。非美貨幣或要進一步調整，不妨等候時機再行吸納，留意英鎊
１﹒３７５０╱８０的支持。

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒３９６０　　　１﹒３８３０　　　１﹒４０１０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　賣出澳元　　０﹒７７９０　　　０﹒７６７０　　　０﹒７８３０
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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