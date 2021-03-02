《美元走勢－羅明立》歐洲經濟正逐步恢復，下半年或更樂觀

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒９２ １０６﹒７２ １０６﹒８２

歐元╱美元 １﹒２０４９ １﹒２０１１ １﹒２０１１

英鎊╱美元 １﹒３９２９ １﹒３８６６ １﹒３９７８

美元╱瑞郎 ０﹒９０６４ ０﹒９０４８ ０﹒９０６４

美元╱港元 ７﹒７５８８ ７﹒７５５３ ７﹒７５８５

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《美元走勢》美國１０年期國債收益率周一（１日）曾經回落至１﹒３８３％，帶動美股三

大指數大幅收漲。美國ＩＳＭ製造業指數２月續升至６０﹒８，創自２０１８年２月高位。

ＩＳＭ表示，受新冠疫情影響，美國就業市場前最仍具挑戰，這將限制當地製造業表現。歐元區

２月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）終值升至５７﹒９，創３年新高，顯示歐洲經濟正逐步恢復

，如疫苗的接種率理想，２０２１年下半年情況將更為樂觀。



＊非美貨幣或要進一步調整＊



由於對通脹的憂慮，全球國債息率有上升趨勢，當中美債息率表現更為重要。同時，各國央

行繼續表態維持寬鬆貨幣政策。澳央行議息後維持利率不變，對經濟前景仍然樂觀，但另一方面

，工資及通脹仍處於低位，估計２０２４年前無需加息。同時指有需要的話會擴大買債規模。

美國債息雖回落，但美元維持強勢，升破９１，市場似乎未完全認同央行對通脹樂觀的看法

，相信短期金融市場將繼續反覆。非美貨幣或要進一步調整，不妨等候時機再行吸納，留意英鎊

１﹒３７５０╱８０的支持。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒３９６０ １﹒３８３０ １﹒４０１０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 賣出澳元 ０﹒７７９０ ０﹒７６７０ ０﹒７８３０

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

