【修例風暴】７２１暴動案，證人稱與女記者同被襲見白衣女子倒地

前年７．２１元朗站暴動事件，６人否認暴動等６罪昨（１日）續審。證人Ａ繼續供稱，他
與女記者被襲後，發現有白衣女子倒臥在地上並無反應。法官問及知否該女子身份，控方則表示
沒有資料。
事主Ａ昨續作供，庭上播放《立場新聞》女記者直播７．２１元朗站情況的片段，當中拍到
女記者被身穿粉紅色上衣男子襲擊。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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