  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/03/2021 09:03

【修例風暴】７２１暴動案，證人稱與女記者同被襲見白衣女子倒地

　　前年７．２１元朗站暴動事件，６人否認暴動等６罪昨（１日）續審。證人Ａ繼續供稱，他
與女記者被襲後，發現有白衣女子倒臥在地上並無反應。法官問及知否該女子身份，控方則表示
沒有資料。
　　事主Ａ昨續作供，庭上播放《立場新聞》女記者直播７．２１元朗站情況的片段，當中拍到
女記者被身穿粉紅色上衣男子襲擊。《香港經濟日報》（ｚｚ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話01/03/2021
【恒指改革】恒指成分股最終增至100隻　上市3個月可快速納入指數
中國故事01/03/2021
《神州經脈》上月PMI普跌兼遜預期　百城樓價環比降　A場反彈
接通華為01/03/2021
快啲加入Huawei Pay八達通嬴取 $50增值獎賞
香港政情01/03/2021
【香港政情】葉劉：夏寶龍重新定義愛國者治港　逼切完善選舉制度
財經熱話01/03/2021
【恒指季檢】藍籌新貴受捧　鄧聲興:海底撈可吼　內房股適時套利
中國故事01/03/2021
蘇寧財困忍痛斷臂　深圳國資豪斥百五億成蘇寧易購最大股東
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>