  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/03/2021 09:30

【緬甸局勢】昂山素姬視像應訊，再加控２罪

　　緬甸執政黨領袖昂山素姬代表律師周一（１日）指，她被加控２項新罪名。首項控罪屬於緬
甸殖民時期刑法，指她發布可能「引起恐懼或驚恐」或「破壞公眾安寧」的信息；另一項控罪指
她違反電訊法，未有就受規管設備申請許可證。《香港經濟日報》

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話01/03/2021
【恒指改革】恒指成分股最終增至100隻　上市3個月可快速納入指數
中國故事01/03/2021
《神州經脈》上月PMI普跌兼遜預期　百城樓價環比降　A場反彈
接通華為01/03/2021
快啲加入Huawei Pay八達通嬴取 $50增值獎賞
香港政情01/03/2021
【香港政情】葉劉：夏寶龍重新定義愛國者治港　逼切完善選舉制度
財經熱話01/03/2021
【恒指季檢】藍籌新貴受捧　鄧聲興:海底撈可吼　內房股適時套利
中國故事01/03/2021
蘇寧財困忍痛斷臂　深圳國資豪斥百五億成蘇寧易購最大股東
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>