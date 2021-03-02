【緬甸局勢】昂山素姬視像應訊，再加控２罪

緬甸執政黨領袖昂山素姬代表律師周一（１日）指，她被加控２項新罪名。首項控罪屬於緬

甸殖民時期刑法，指她發布可能「引起恐懼或驚恐」或「破壞公眾安寧」的信息；另一項控罪指

她違反電訊法，未有就受規管設備申請許可證。《香港經濟日報》

