【中概焦點】報道指百度Ｂ站快尋求上市聆訊，共籌或逾６００億元

《經濟通通訊社２日專訊》路透旗下ＩＦＲ報道，中概股百度及嗶哩嗶哩（Ｂ站）分別計劃

於短期內尋求通過上市聆訊，合共集資或超過６００億元。

其中，百度最快本周或下周尋求通過上市聆訊，若百度出售５％股份，以其目前市值９６７

億美元（約７５０１億元）計，將集資約３７５億元。（ｈｌ）

