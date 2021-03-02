【企業盈警】勵晶太平洋料去年虧損大幅減少至最多１﹒９５億港元

《經濟通通訊社２日專訊》勵晶太平洋（００５７５）公布，集團預期截至２０２０年１２

月３１日止年度將錄得虧損２１００－２５００萬美元（約１﹒６４億－１﹒９５億港元），較

２０１９年的虧損６６０５萬美元（約５﹒１５億港元）大幅減少。

虧損大幅減少主要由於初步估計無形資產２０２０年度之公允價值減值虧損撥回；按公允價

值計入損益之金融資產之權益組合之按市值計價未變現收益較２０１９年同期為高；毋須就

２０２０年度之澳洲資本利得稅作出進一步撥備；於美國進行第二階段驗證研究之研發開支較

２０１９年錄得之開支為低；錄得無形資產之攤銷較２０１９年低；以及錄得融資成本較高。

另外，集團指，公司於Ｖｅｎｔｕｒｅｘ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ投資的按

市值計價表現於上周大幅提升，因此於今日，集團有關該投資的未變現收益為６１４萬美元（約

４７８９萬港元）及按市值計價的價值為８５２萬美元（約６６４６萬港元），自２０２０年

１２月３１日以來增加２５７％。

公司指，繼續密切監控２０１９冠狀病毒病疫情對其業務的潛在影響。公司現正就在中國開

展隨機化臨床試驗與江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司合作，並無預見２０１９冠狀病毒病疫

情對該進程有任何影響。（ｃｗ）

