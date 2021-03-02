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02/03/2021 09:22

【恒指改革】分析：恒指改革將令阿里巴巴得益，騰訊恐成最大輸家

　　《經濟通通訊社２日專訊》恆指公司昨天公布優化「恆生指數」諮詢總結，新加坡投資分析
平台Ｓｍａｒｔｋａｒｍａ駐紐西蘭分析師Ｂｒｉａｎ　Ｆｒｅｉｔａｓ表示，阿里巴巴
（０９９８８）可能成為恆指改革最大得益者之一，而最大的輸家或是騰訊（００７００）。
　　Ｆｒｅｉｔａｓ認為，恆指改革後，最有可能加入指數的個股包括快手（０１０２４）、新
奧能源（０２６８８）、華潤啤酒（００２９１）、京東健康（０６６１８），思摩爾國際
（０６９６９）和農夫山泉（０９６３３），而原本權重限制在５％的股票，即阿里巴巴和美團
（０３６９０）亦會受惠，現在第二上市、不同投票權架構和其他類別股票之間沒有差異，也會
成為贏家。
　　相反，改革會對目前權重超過８％的股票，即騰訊、友邦保險（０１２９９）和匯豐控股（
００００５）不利，而可能被刪除的股份包括中國石油（００８５７）、交通銀行
（０３３２８）和中國人壽（０２６２８）。
　　Ｆｒｅｉｔａｓ認為，這次改革基本符合恆指公司與行業進行的諮詢，恆指公司可在每次檢
討時添加五只新股，直至６月，並「根據檢討情況，資金將從現有成分股流出，流入新的股票」
。他表示，國企指數成分股權重限制在８％的消息有些令人意外，因其不在諮詢範圍之內。（ｃ
ｌ）

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