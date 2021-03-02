【夜期時段】即月期指報２８８８１點，跌４８點，低水２１５點

《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８９２１點，跌８點，低水１７５

點，最新報２８８８１點，跌４８點，低水２１５點，合約成交５５０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１３１６點，跌１９點，低水４５點，最新報１１３２１

點，跌１４點，低水４０點，合約成交３６９張。

