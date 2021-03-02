《再戰明天》聯儲局明晚發表褐皮書，創科保誠派業績

《經濟通通訊社２日專訊》明日歐洲央行執委發表講話，和聯儲局將於美國時間明晚發表俗

稱褐皮書的最新地區經濟報告，料為市場焦點。



＊聯儲局發表褐皮書，歐洲央行執委發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，聯儲局將於美國時間周三發表褐皮書，是該局兩周後議息時的重要

依據。本港時間明晚９：００ｐｍ，歐洲央行執委帕內塔在歐洲央行、德國央行與芝加哥聯儲舉

行的會議上致開幕詞。１１：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在「疫情過後：一個更強大的

歐洲？歐洲未來貨幣政策與財政政策以及結構性改革」會議上發言。

在數據方面，３日８：３０ａｍ，澳洲公布第四季國內生產總值，季率料由３﹒３％降至

２﹒３％，年率跌幅料由３﹒８％收窄至２％。４：３０ｐｍ，香港公布１月零售銷售，年率跌

幅料由１３﹒２％收窄至１１﹒４％。４：５５ｐｍ，德國公布２月綜合採購經理人指數，料由

５０﹒８升至５１﹒３；２月服務業採購經理人指數料由４６﹒７降至４５﹒９。６：００ｐｍ

，歐元區公布１月生產者物價指數，年率跌幅料由１﹒１％收窄至０﹒１％，月率料由０﹒８％

升上１﹒３％。



＊創科、五礦、保誠派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：創科實業（００６６９）、五礦資源（０１２０８）、保

誠（０２３７８）。（ｈｌ）

