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02/03/2021 18:05

【企業盈喜】美瑞健康國際料去年扭虧為盈，錄應佔溢利至少８千萬

　　《經濟通通訊社２日專訊》美瑞健康國際（０２３２７）公布，預期截至去年１２月底止年
度，將錄得股東應佔溢利不少於８０００萬元，而２０１９年度則錄得股東應佔虧損為約
２０２０萬元，主因期內工業大麻業務、健康醫療相關業務、貿易業務及銷售代理服務的分部溢
利增加；確認出售附屬公司及於一家聯營公司的部分投資的收益，按公平值計入損益的投資之公
平值增加；應佔聯營公司虧損減少，以及投資物業之公平值減少所致。（ｙｗ）

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