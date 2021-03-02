【企業盈警】連達科技控股料去年盈轉虧蝕至少５００萬元

《經濟通通訊社２日專訊》連達科技控股（００８８９）發盈警，預期截至去年１２月底止
年度將盈轉虧，錄得不少於５００萬元的淨虧損，而２０１９年同期則錄得純利１７６０萬元。
公司指，預期去年利潤減少，主要由於自２０２０年１月爆發的２０１９冠狀病毒病大流行
對集團的銷售活動造成很大影響，以及面對營運成本及投資物業減值等挑戰。儘管預期錄得虧蝕
，集團財務狀況依然保持穩固和健全。（ｓｋ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|中國故事02/03/2021
《神州經脈》監管料不良貸款將續增 憂外圍泡沫破裂A股高開低走
|FOCUS02/03/2021
【FOCUS】恒指改頭換面 冥冥或加大寡頭競爭
|財經熱話02/03/2021
【染藍加速】恒指改革藍籌擴容 何啟俊:快手染藍可期分注吸納
|開市Good Morning02/03/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：晶片股短期區間上落
|財經熱話01/03/2021
【恒指改革】恒指成分股最終增至100隻 上市3個月可快速納入指數
|中國故事01/03/2021
《神州經脈》上月PMI普跌兼遜預期 百城樓價環比降 A場反彈
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰