【企業盈警】連達科技控股料去年盈轉虧蝕至少５００萬元

《經濟通通訊社２日專訊》連達科技控股（００８８９）發盈警，預期截至去年１２月底止

年度將盈轉虧，錄得不少於５００萬元的淨虧損，而２０１９年同期則錄得純利１７６０萬元。

公司指，預期去年利潤減少，主要由於自２０２０年１月爆發的２０１９冠狀病毒病大流行

對集團的銷售活動造成很大影響，以及面對營運成本及投資物業減值等挑戰。儘管預期錄得虧蝕

，集團財務狀況依然保持穩固和健全。（ｓｋ）

