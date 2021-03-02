【新冠疫苗】明早九時起可網上預約接種「復必泰」疫苗

《經濟通通訊社２日專訊》政府發言人表示，優先群組可於明日（３日）早上９時起，網上

預約７間由醫院管理局營運的社區疫苗接種中心，接種「復必泰」疫苗。預約期截至３月３０日

。

政府發言人指，市民接種疫苗可護己護人，減低疫症在社區爆發的機會，呼籲屬五個優先組

別的市民盡快接種疫苗，讓香港的經濟和市民的生活盡快恢復正常。（ｈｙ）

