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02/03/2021 15:21

【新冠疫苗】明早九時起可網上預約接種「復必泰」疫苗

　　《經濟通通訊社２日專訊》政府發言人表示，優先群組可於明日（３日）早上９時起，網上
預約７間由醫院管理局營運的社區疫苗接種中心，接種「復必泰」疫苗。預約期截至３月３０日

　　政府發言人指，市民接種疫苗可護己護人，減低疫症在社區爆發的機會，呼籲屬五個優先組
別的市民盡快接種疫苗，讓香港的經濟和市民的生活盡快恢復正常。（ｈｙ）

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