《保險智衛－余栢堅》保障未來也分「已知」及「未知」？

《保險智衛》相信大部分人都會同意保險產品的設計是為保障「未知」的未來，例如保障被

保人在未來某年獲得一定的儲備實現自己的計劃，或於未來一段時間甚至終身獲得一定的財務支

持以應付保健開支，又或保障被保人能將財富傳承予摯愛，將未知創建成自己的理想。

不過大家可能未必留意，保險所保障的亦包括「已知」元素。因為已知可以透過計算風險，

根據或然率計算保費並提供保障。這樣說來，保險能真正保障未知的未來嗎？若將來再面對類似

２０１９冠狀病毒病這種新疾病，保險能適時提供保障嗎？



＊已知未知全覆蓋＊



傳統的危疾保險一般就患上已定義及計劃內列明的疾病提供保障。每當有新疾病出現時，保

險業界需根據醫學界的數據及資料，作連串檢視及風險計算後才能決定是否將新疾病納入受保範

圍，保障未必跟得上疾病發展的速度。因此，有保險公司便推出嶄新的危疾產品，保障已定義疾

病之同時加入能覆蓋未定義疾病的機制，雙管齊下，為被保人全面加強安全網。

計劃一方面為已定義疾病加強保障，例如就較常見的危疾提供多重賠償，在發放危疾權益後

，若被保人再罹患指定危疾時，可獲多次額外賠償，讓其有更充裕財政資源抵禦疾病。

另一方面，將保障範圍延伸至未定義或未知的疾病或狀況，只要被保人因傷病而須入住深切

治療部病房指定日數，計劃便會預支投保額助被保人解燃眉之急。若被保人的傷病使健康狀況變

差以至對生活造成更嚴重的影響，例如需連續住院１０天、須終身服藥或接受全身麻醉之手術，

計劃將再提供額外賠償，給被保人更大的支持。此種同時就已知及未知疾病，按嚴重程度賠償的

危疾保障計劃，總保障可達原有投保額之１０倍。

除了經濟上的支援，危疾患者還需要龐大的身心支援，所以現今危疾保障計劃亦發展至包含

一系列健康護理支援服務，其中市場較少見提供認知障礙症支援服務，下次再和大家探討。

《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》

