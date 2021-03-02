《匯海澤言－葉澤恆》看美能否加快通過刺激方案，歐元料反覆偏軟

《匯海澤言》美國眾議院於過去的周末通過了由總統拜登提出的１﹒９萬億美元支援經濟方

案後，市場目前的焦點在於參議院會何時通過有關方案，與及會否作出重大修訂。參議院民主黨

領袖舒默表示，參議院將於本星期開始進行審議，並形容有關工作十分艱鉅。消息指，由於草案

內提出上調最低工資至１５美元的議案，並不符合參議院降至最低門檻至簡單多數去獲得通過，

意味需要獲得共和黨的支持，但共和黨已經表明將會反對。有民主黨的議員對媒體表示，預期參

議院的版本將會刪除上調最低工資的方案，但希望獲得足夠支持去通過方案內的其他內容，以便

趕及在本月中額外失業保險救濟到期前通過。另一個問題在於，需要在表決前與眾議院作出討論

，將兩個方案合併。

美國十年債息暫時處於１﹒４２厘左右水平。從目前的角度看，聯儲局其實可以考慮當債息

進一步上升時，進行扭曲操作（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ Ｔｗｉｓｔ），即「沽短債、買長債」

，以壓低長期債息，以免在經濟復甦的初期，因為通脹升幅超標，影響央行維持寬鬆貨幣政策的

目標和決心。雖然美匯指數近日有所回升，但似乎在９２水平前有阻力，而另一個阻力在接近９

２﹒８左右。



＊料歐央行短期無意收水＊



越來越多國家開始為國民接種新冠疫苗，加上早前部分感染個案嚴重的國家，疫情開始出現

緩和，投資者憧憬未來將會加快經濟重啟的步伐，令債息近期升勢較為明顯。但是，歐洲央行行

長拉加德表示，疫情影響經濟活動之餘，更加快經濟及市民生活的結構性改變。她警告，歐元區

部分國家的疫情仍未獲得改善，將影響經濟復甦，與及為區內經濟帶來高度不確定性。身兼法國

央行行長的歐洲央行委員維勒魯瓦就表示，央行可能需要為債息上升作出回應，例如在必要時下

調存款利率，並更積極買債。

歐洲央行上星期合共買入１２０億歐元債券，較前星期購買１７２億歐元為少，而歐洲央行

解釋是由於債券到期贖回量增加，令買債金額減少。如果對比歐美兩個地區近期的經濟數據、疫

情控制的速度，與及推動國內財政刺激政策的速度看，似乎美國略為佔先。因此，預料歐元匯價

短期可能反覆偏軟。歐元兌美元目前正測試２月中的低位。一旦跌穿１﹒２０水平，後市才有機

會下試２月初另一低位１﹒１９４０。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

