  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/03/2021 12:09

《匯海澤言－葉澤恆》看美能否加快通過刺激方案，歐元料反覆偏軟

　　《匯海澤言》美國眾議院於過去的周末通過了由總統拜登提出的１﹒９萬億美元支援經濟方
案後，市場目前的焦點在於參議院會何時通過有關方案，與及會否作出重大修訂。參議院民主黨
領袖舒默表示，參議院將於本星期開始進行審議，並形容有關工作十分艱鉅。消息指，由於草案
內提出上調最低工資至１５美元的議案，並不符合參議院降至最低門檻至簡單多數去獲得通過，
意味需要獲得共和黨的支持，但共和黨已經表明將會反對。有民主黨的議員對媒體表示，預期參
議院的版本將會刪除上調最低工資的方案，但希望獲得足夠支持去通過方案內的其他內容，以便
趕及在本月中額外失業保險救濟到期前通過。另一個問題在於，需要在表決前與眾議院作出討論
，將兩個方案合併。
　　美國十年債息暫時處於１﹒４２厘左右水平。從目前的角度看，聯儲局其實可以考慮當債息
進一步上升時，進行扭曲操作（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ　Ｔｗｉｓｔ），即「沽短債、買長債」
，以壓低長期債息，以免在經濟復甦的初期，因為通脹升幅超標，影響央行維持寬鬆貨幣政策的
目標和決心。雖然美匯指數近日有所回升，但似乎在９２水平前有阻力，而另一個阻力在接近９
２﹒８左右。

＊料歐央行短期無意收水＊

　　越來越多國家開始為國民接種新冠疫苗，加上早前部分感染個案嚴重的國家，疫情開始出現
緩和，投資者憧憬未來將會加快經濟重啟的步伐，令債息近期升勢較為明顯。但是，歐洲央行行
長拉加德表示，疫情影響經濟活動之餘，更加快經濟及市民生活的結構性改變。她警告，歐元區
部分國家的疫情仍未獲得改善，將影響經濟復甦，與及為區內經濟帶來高度不確定性。身兼法國
央行行長的歐洲央行委員維勒魯瓦就表示，央行可能需要為債息上升作出回應，例如在必要時下
調存款利率，並更積極買債。
　　歐洲央行上星期合共買入１２０億歐元債券，較前星期購買１７２億歐元為少，而歐洲央行
解釋是由於債券到期贖回量增加，令買債金額減少。如果對比歐美兩個地區近期的經濟數據、疫
情控制的速度，與及推動國內財政刺激政策的速度看，似乎美國略為佔先。因此，預料歐元匯價
短期可能反覆偏軟。歐元兌美元目前正測試２月中的低位。一旦跌穿１﹒２０水平，後市才有機
會下試２月初另一低位１﹒１９４０。《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話01/03/2021
【恒指改革】恒指成分股最終增至100隻　上市3個月可快速納入指數
中國故事01/03/2021
《神州經脈》上月PMI普跌兼遜預期　百城樓價環比降　A場反彈
接通華為01/03/2021
快啲加入Huawei Pay八達通嬴取 $50增值獎賞
香港政情01/03/2021
【香港政情】葉劉：夏寶龍重新定義愛國者治港　逼切完善選舉制度
財經熱話01/03/2021
【恒指季檢】藍籌新貴受捧　鄧聲興:海底撈可吼　內房股適時套利
中國故事01/03/2021
蘇寧財困忍痛斷臂　深圳國資豪斥百五億成蘇寧易購最大股東
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>