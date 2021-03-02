銀娛三桶油領跌，港股高開低走挫３５６點收２９０９５

《經濟通通訊社２日專訊》美債拋售潮暫時緩解，美國１０年債息維持於１﹒４厘水平，隔

晚美股三大指數勁揚，道指收升逾６００點，納指彈升３９６點。港股隨外圍高開２５５點，報

２９７０８，科技股早段領跑，恆指曾升３１３點，高見２９７６５，惟傳統經濟股捱沽，加上

財政司司長陳茂波表示，未來不排除進一步提高股票印花稅的可能性，中國銀保監會主席郭樹清

更表示擔心國外金融市場的泡沫可能破裂，令大市氣氛轉差，恆指掉頭向下，賭股及油股跌勢擴

大，大市更於午後一度跌４９５點，低見２８９５７，失守二萬九，為２月４日以來近一個月低

位。恆指最終收報２９０９５，跌３５６點或跌１﹒２１％，主板成交升一成一至

２３２７﹒２５億元。國指報１１３６１，跌９２點或跌０﹒８１％。科指報９２５７，跌４０

點或跌０﹒４４％。

內地兩市亦偏軟，上證綜指報３５０８，跌４２點或跌１﹒２１％，深證成指報１４７５１

，跌１０６點或跌０﹒７１％。兩市全日成交９１７５億元人民幣增加５﹒１％。

重磅股普跌，匯控（００００５）挫２﹒２８％，報４５﹒０５元；港交所（００３８８）

軟０﹒４１％，報４８７﹒６元；友邦（０１２９９）跌３﹒１％，報９６﹒８元。

中國銀保監會主席郭樹清稱，金融科技公司需滿足資本充足率要求，重磅科網股高開低走，

騰訊（００７００）獲高盛上調目標價至９２９元，股價微升０﹒１４％，報６９８元；美團

（０３６９０）軟１﹒２％，報３６２﹒４元；阿里巴巴（０９９８８）跌２﹒２２％，報

２２９﹒４元，傳螞蟻集團擱置員工股份回購計劃。



＊晶圓頻加價，中芯抽升近４％＊



隔晚納指升逾３％，港股科技股亦有追捧，台灣晶圓代工廠５月起新訂單報價再調升１５％

之際，傳出５月產出的晶圓也要採用新報價，同一批貨被漲價兩次，凸顯晶圓代工市況火熱，中

芯（００９８１）升３﹒７４％，報２７﹒７５元；中興（００７６３）漲２﹒６８％，報

２１﹒０５元；小米（０１８１０）註冊四角專利鏡頭，升０﹒９７％，報２６﹒０５元；市場

憧憬快手（０１０２４）受惠恆指改革加快染藍，收漲１﹒６６％，報３１９元；另一染藍熱門

京東集團（０９６１８）亦微升０﹒８５％，報３７７﹒８元。

ＳａａＳ股則隨大市急回，中國有贊（０８０８３）大跌８﹒７９％，報３﹒０１元；金蝶

（００２６８）挫４％，報２７﹒６元；微盟（０２０１３）軟０﹒４１％，報２４﹒３元；明

源雲（００９０９）跌２﹒４８％，報４５﹒２５元；金軟（０３８８８）走低２﹒７２％，報

５７﹒３元。



＊賭收遜預期，銀娛挫近５％＊



大和認為農曆新年後賭收激增只是短期現象，關鍵在於內地與澳門豁免隔離後能否提振每月

賭收表現。澳門２月賭收按月下跌９％至７３﹒１２億澳門元遜市場預。銀娛（０００２７）急

回４﹒４９％，報６９﹒２元，為最差表現藍籌；金沙（０１９２８）走落２﹒８６％，報

３５﹒６元；永利澳門（０１１２８）跌２﹒２７％，報１４﹒６４元；新濠（００２００）挫

３﹒９％，報１６﹒２６元；澳博（００８８０）軟２﹒５５％，報１０﹒６８元。

中國原油消費放緩，２月製造業活動增速降至九個月以來低位，且油組或將增加原油供應，

市場憂慮原油供過於求，帶動油價周一跌逾１％，三桶油領跌大市。中海油（００８８３）挫

３﹒３９％，報８﹒８４元，連跌３日，累計跌幅１０﹒３４％；中石油（００８５７）跌

３﹒２％，報２﹒７２元；中石化（００３８６）軟２﹒３５％，報４﹒１６元；中海油服

（０２８８３）走落３﹒０１％，報８﹒７元；Ｆ三星原油期（０３１７５）回吐４﹒５％，報

３﹒９０４元。



＊臨床表現優，中生製藥飆近５％＊



醫業股榮辱互見，再鼎醫藥（０９６８８）去年收入急增２﹒７７倍，股價收升７﹒５１％

，報１２３１元；中生製藥（０１１７７）與康方生物（０９９２６）共同開發的肺癌藥物臨床

中期分析結果優異，前者飆４﹒５％報９﹒０６元為最佳藍籌，後者則跌３﹒３６％報

５３﹒１５元。內媒報道，新國家醫保目錄中，三款ＰＤ－１抗癌藥大幅降價逾７０％，在列的

百濟神州（０６１６０）及君實生物（０１８７７）分別跌２﹒９９％報１９１﹒３元，以及挫

４﹒９５％報７９﹒７元。

光伏股齊挫，花旗發表報告指，信義光能（００９６８）去年淨利潤勝預期，但在管理層業

績指引中，預料下半年供應充裕，光伏玻璃售價料最少下降３０％至每噸３０元人民幣以下。信

義光能挫７﹒５％，報１５﹒７８元；信義玻璃（００８６８）軟１﹒４８％，報２３﹒３５元

；同系的信義能源（０３８６８）急跌８﹒９％，報４﹒３元；福萊特玻璃（０６８６５）挫

５﹒５２％，報２７﹒４元；保利協鑫（０３８００）回吐３﹒５９％，報２﹒９５元。

（ｐｌ）

