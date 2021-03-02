《鍾之日記》監管撐香港，魚缸仍低收

《鍾之日記》３月２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



全國人大會議周五（５日）召開，兩會在即，各大中央部委分別召開新聞發布會，介紹一年

來的工作，中國銀保監會主席郭樹清今日在國新辦新聞發布會上提到香港，表示有信心香港經濟

增速今年一定會由負轉正，又指在「十四五」發展當中，香港可以為內地企業上市融資、發債融

資提供支持，無論是外債、美元債、外幣債種，還是人民幣、港幣等各種形式，我們都支持，內

地也支持銀行業、保險業機構到香港上市，支持更多的香港銀行業、保險業機構到內地發展。他

更強調，在制定大灣區發展規劃中，金融領域佔比很大，也會有很多新措施，特別在理財方面，

例如理財通，正在研究論證的規劃都會逐步實施。

郭樹清為香港打強心針，本港財政司司長陳茂波今早接受彭博電視訪問的內容，卻為市場帶

來動盪。彭博於上午１０時５２分發布未有內文的標題「陳茂波不排除進一步調高股票印花稅的

可能性」，引來各中外傳媒轉載，港股也在接近時間轉弱並倒跌。彭博其後的詳盡報道，卻未再

提及陳茂波不排除加股票印花稅，只剩下無計劃撤回印花稅的言論。



＊中港魚缸齊齊高開低收＊



美債拋售潮暫時緩解，隔晚美股三大指數勁揚。港股今早高開２５５點，曾升３１３點，高

見２９７６５，惟傳統經濟股捱沽，加上陳茂波「言論」及銀保監主席郭樹清擔心國外金融市場

的泡沫可能破裂，令大市氣氛轉差，恆指掉頭向下，午後一度跌４９５點，低見２８９５７，失

守二萬九，為２月４日以來近一個月低位。恆指最終收報２９０９５，跌３５６點或１﹒２％，

主板成交升一成一至２３２７﹒２５億元。

高盛表示，對騰訊（００７００）未來３年的前景更加樂觀，因為其對新遊戲公司的投資步

伐加快、廣告實現水平提高，以及明顯的投資組合策略變化，將其目標價由７０５元上調３２％

至９２９元，騰訊逆市收升０﹒１％，報６９８元。

郭樹清表示，歐美發達國家的金融市場和實體經濟嚴重背道而馳，擔心這一情況遲早會被逼

調整，而現在中國市場與外國市場高度相連，不過他強調目前外國資本流入的規模和速度還在可

控範圍內，又稱中國繼續鼓勵外資金融機構進入，外資進入不會干擾中國金融市場。

滬深股市今早高開，惟白酒股升一日即又再急跌，拖累滬綜指升幅全銷，午後低見３４８５

點，是自上月８日以來首穿三千五，惟該位置見支持，最終收跌１﹒２１％，報３５０８﹒５９

點，深成指跌０﹒７１％。兩市全日成交９１７５億元人民幣，按日增加５﹒１％，外資循陸股

通今日淨流出６７﹒９１億人民幣，流出規模創去年１０月２１日以來的逾４個月最大。



＊官方料不良貸仍將加大，內銀股頹相再現＊



去年經濟飽受疫情衝擊，內地銀行因肩負起向實體經濟讓利的任務。郭樹清今日通報，去年

實現向實體經濟讓利１﹒５萬億元人民幣目標，有力支持復工復產和「六穩」、「六保」。

銀保監年初公布，去年銀行業共處置不良資產３﹒０２萬億元人幣。截至２０２０年年末，

不良貸款率１﹒９２％，較年初下降０﹒０６個百分點。

郭樹清指，疫情發生後一些企業生產活動處於不正常狀態，還款面臨一些困難，所以不良貸

款上升是必然趨勢。他預計，２０２１年可能需要處置的不良貸款規模還會增長，這一趨勢甚至

會延續到明年。但強調，有信心有能力把不良資產處置處理好，一是要加大力度，二是要穩中求

進，保持銀行和經濟體系的承受能力。

今年以來，市場憧憬內銀業績反彈，一直跑輸的內銀股終一洗頹勢，重獲資金青睞。不過，

郭樹清的言論彷彿提醒投資者，銀行不良貸高企的問題依然存在，拖累板塊盤中整體回落。渤海

銀行（０９６６８）挫３﹒７％，招行（０３９６８）跌２﹒２％；郵儲銀行（０１６５８）獲

准向郵政集團發Ａ股籌不逾３００億元人幣，惟該股仍吐１﹒５％；建行（００９３９）也跌

１﹒３％。



＊憂供應增及減碳風暴，三桶油碌低＊



由於中國原油消費放緩，且油組（ＯＰＥＣ）或將增加全球原油供應，市場憂慮原油供過於

求，帶動油價跌逾１％。布油期貨收跌１﹒１％報每桶６３﹒６９美元；而美油期貨則收跌

１﹒４％報每桶６０﹒６４美元。值得留意的是，中國２月製造業活動增速降至九個月以來低位

，而ＯＰＥＣ及盟友將於周四（４日）召開會議，討論是否允許每日增產１５０萬桶。

三桶油今日顯著挫，中海油（００８８３）瀉３﹒４％，中石油（００８５７）跌３﹒２％

，中石化（００３８６）則走低２﹒４％。

另外，國家電網官網發布碳達峰碳中和行動方案，是首個央企發布的碳達峰碳中和行動方案

。國家電網在行動方案中表示，新增跨區輸電通道將以輸送清潔能源為主，「十四五」規劃建成

７回特高壓直流，新增輸電能力５６００萬千瓦。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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