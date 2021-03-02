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02/03/2021 08:37

【科創板】２３２家科創板公司去年淨利４６２億人幣，增近六成

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》截至２月２８日，科創板全部２３２家上市
公司通過業績快報等形式披露了２０２０年度主要財務數據，整體業績穩中有升，營業收入和淨
利潤實現雙增長。
　　數據顯示，２０２０年科創板上市公司共計實現營業收入３３１４﹒６７億元（人民幣．下
同），按年增１５﹒５６％；共計實現淨利潤４６１﹒６６億元，按年增５９﹒９２％。
　　以六大戰略新興領域來看，生物醫藥領域的業績增勢最為亮眼，５２家上市公司營收按年增
長５０％，淨利潤按年增３７７％；８３家新一代信息技術公司營收按年增１８％，淨利潤按年
增４６％；１４家新能源上市公司營收按年持平，淨利潤按年增長４９％。
　　在２３２家公司中，有七成公司營業收入實現增長，聖湘生物（滬：６８８２８９）、東方
生物（滬：６８８２９８）、之江生物（滬：６８８３１７）公司以１２倍、８倍、７倍的增速
位列前三。受新冠肺炎疫情、市場競爭加劇等因素影響，有５２家公司出現業績下滑和虧損。

＊科創５０公司貢獻一半業績＊

　　集聚科創板頭部公司的科創５０指數成分公司，２０２０年合計實現營業收入
１７３６﹒１８億元，按年增１８％，佔板塊整體４５％；合計實現淨利潤２３１﹒７５億元，
按年增長４２％，佔板塊整體５０％。
　　此外，納入滬港通標的的１２家公司和富時羅素Ａ股指數的１１家公司業績穩健，２家選擇
第五套標準上市的公司虧損縮小，７家公司營業收入和淨利潤雙增長。

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