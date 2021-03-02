【兩會在即】十三屆全國人大首場新聞發布會４日晚上視頻形式舉行

《經濟通通訊社２日專訊》十三屆全國人大四次會議本周四（４日）２１時４０分在人民大
會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提
問。
為有效防控疫情，共同維護公共衛生與健康，新聞發布會將採用網絡視頻形式進行。
十三屆全國人大四次會議５日在北京召開，全國政協十三屆四次會議４日召開。（ｃｔ）
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