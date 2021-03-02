【加碼調控】報道指深圳按樓申請經營貸也要參照住建局指導價

《經濟通通訊社２日專訊》深圳市住建局在２月８日宣布建立二手住房成交參考價格發布機

制，銀行需按參考指導價來發放房貸。據《證券時報》引述消息報道，深圳以房產為抵押的經營

貸被收緊，當地的銀行將按住建局發布的指導價來放貸，令抵押房產的估價更低。

報道指，過去中小企業以房產作為抵押品向銀行申請經營貸時，銀行會找評估公司報價，並

在報價基礎上打７折。由於樓價多數上行，評估公司的報價一般比市場實時的成交價格低，但評

估公司每隔一段時間會調整評估價。

不過，報道引述深圳銀行人士的消息，經營貸貸款額度將以指導價為基準打７折。據悉，中

行（０３９８８）（滬：６０１９８８）和上海銀行（滬：６０１２２９）深圳分行已經開始執

行。業內人士指，雖然評估價低於實時市場成交價，但仍比新發布的指導價高出不少。換言之，

現在個人申請住房抵押貸款，能獲得額度將會減少，又預計未來其他銀行也會跟隨。



＊調控新政「最傷」中介，二手樓成交急縮＊



《財經》雜誌就深圳樓市調控出台的影響作報道，指調控新政「最傷」的是房地產中介。深

圳市房地產中介協會數據顯示，２月８日以後，深圳二手樓單日成交量由成百上千套大幅縮減至

數十套、甚至個位數；最近一周（２月１５日至２月２１日），深圳二手樓網簽３６２套，環比

下降７８﹒３％。

報道指，目前在鏈家、中原等房地產中介網上，深圳地區二手樓源只顯示官方參考價，未提

供業主報價。有中介表示，現階段二手樓參考價不僅抑制了購房者的需求，也打擊了業主的掛牌

積極性，「不少片區遭遇大規模撤盤，一些業主情緒反覆無常，有業主上午還說賣、下午就不賣

了，還有業主臨到簽約不肯出門了」。除了極少數急需用錢的情況，大部分業主賣樓都是為了加

槓桿置換更好的房子，如果銀行根據參考價下調房貸額度，等於堵死了他們換樓的路，所以現階

段很多業主情願捂盤。（ａｃ）

