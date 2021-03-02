【中概焦點】騰訊音樂與台灣華研國際音樂達成戰略合作

《經濟通通訊社２日專訊》騰訊音樂娛樂集團宣布，已與台灣音樂製作與演藝經紀公司之一
華研國際音樂達成深度戰略合作。
華研國際音樂全量正版音源將全面上線ＴＭＥ旗下ＱＱ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民Ｋ
歌等平台，雙方也將一同開啟創新的價值共創合作模式，共同助推優質華語音樂內容內在價值的
持續釋放。
騰訊音樂隔晚在納指漲４﹒７％，報２６﹒９３美元。（ｊｔ）
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