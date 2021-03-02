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即市新聞

02/03/2021 09:45

【中概焦點】中國區塊鏈公司ＳＯＳ收漲四成，否認沽空機構質疑

　　《經濟通通訊社２日專訊》沽空機構Ｈｉｎｄｅｎｂｕｒｇ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ和
Ｃｕｌｐｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ上周五（２６日）發布報告，目標針對中國區塊鏈公司ＳＯＳ
　Ｌｔｄ﹒，導致後者股價當日重挫２３％。從監管風險到涉嫌對其業務的虛假聲明，沽空報告
表達了對ＳＯＳ的各種擔憂。Ｃｕｌｐｅｒ提出的指控之一是，ＳＯＳ實際上並沒有像它所說的
那樣購買加密貨幣礦機。報告亦提及，曾造訪ＳＯＳ在監管文件中列出的總部地址，發現那里是
一家酒店。
　　ＳＯＳ方面周一（１日）回應指控表示，公司支持誠信，並致力於保持透明度和最高的道德
原則。ＳＯＳ保留對這些沽空者可能擁有的所有權利，並將積極捍衞自己，反對這些攻擊和誤導
性指控背後的人。該股昨晚收盤大漲逾四成，盤後再飆１８﹒４％。
　　ＳＯＳ此前是一家消費貸款公司，名為信而富（Ｃｈｉｎａ　Ｒａｐｉｄ　
Ｆｉｎａｎｃｅ）。自１月１３日宣布計劃投資加密貨幣以來，ＳＯＳ股價今年接近翻番。根據
官方介紹，ＳＯＳ通過大數據、雲計算、物聯網、區塊鏈和人工智能的研發，將數字技術轉化為
數據驅動的運營。（ｗｌ）

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