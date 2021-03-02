《股林淘金－林家亨》恒指短期調整，朝雲集團（０６６０１）值吼

《股林淘金》恆指昨日（１）收報２９４５２，作一波小反彈，美國昨天短債息率繼續下跌

，市場氣氛回復正常，今早（２日）恆指開市後升逾３００點，顯示上升動力繼續，有望在

２９０００點至２９５００點整固現支持位，投資者可以考慮分階段吸納內房股及內房物管股。

此外，近日多隻只新股不俗，當中以家居護理的朝雲集團（０６６０１）最為值得投資者現

金認購。

朝雲集團是中國領先的一站式多品類家居護理及個人護理平台，開發及製造各種家居護理、

個人護理和寵物護理產品。公司於２０１５年至２０１９年間過往五年每年，按零售額計，在中

國家居護理行業本土公司中位列第三並在中國家居護理行業的所有公司中排名第四，於２０１９

年佔市場份額６﹒３％。隨著中國經濟水平的提高帶來的人均可支配收入的增長，人們對生活質

量的要求愈來愈高，促進了消費升級和日化產品的品類細分化，並進一步激發了中國日化市場的

潛在增長。

中國日化行業零售額從２０１５年的４０２３億元（人民幣．下同）增長至２０１９年的

５８３３億元，對應複合年增長率９﹒７％，該行業零售額預計將進一步增長至２０２４年的

８８７３億元，對應複合年增長率８﹒８％。朝雲集團更加緊貼科技利用大數據實時收集及分析

全渠道的消費者數據，實現了業務流程的數字化運營，全面覆蓋消費者、產品、訂單、生產、物

流、營銷、研發等各業務環節，使客戶的使用體驗良好。綜合而言，投資者可以考慮現金認購作

中線持有，並設止蝕位在８％左右水平。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

