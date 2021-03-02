【人行操作】消息稱人行今進行１００億逆回購，等額對沖到期量

《經濟通通訊社２日專訊》市場消息指，人行今日將進行１００億元人民幣７天期逆回購操

作。為第７１日開展逆回購。

公開市場今日有１００億元人幣逆回購到期，即今日零投放零回籠。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

