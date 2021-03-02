【華為風波】傳法國兩大電信商在城市地區拆除華為設備

《經濟通通訊社２日專訊》據外電報道，法國兩大電信運營商ＳＦＲ和布依格電信
（Ｂｏｕｙｇｕｅｓ Ｔｅｌｅｃｏｍ）開始在圖盧茲、土倫、雷恩和布雷斯特等城市拆除華為
公司的設備。
法國憲法委員會上月通過，為免受５Ｇ通訊可能引發的網絡安全風險，維護國防和國家利益
和安全，要求兩大電信運營商在人口稠密地區拆除已安裝的華為５Ｇ網絡天線。
華為目前仍可進入法國５Ｇ設備市場，但被排除在核心環節之外。（ｅｙ）
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