《匯市縱橫－蕭啟洪》再談通脹

《匯市縱橫》上周提及通脹，本周又有新發展，美國１０年期國庫券孳息在上周四

（２５日）上試了１﹒６％水平，並引起了股票市場的反應，美股兩天（上周四及周五）累跌超

過１０００點，從３２０００的歷史高位快速回落至３１０００以下。港股亦不能倖免，

２９０００點守不住，全周累跌約１７００點。１０年期美國國庫券孳息周五收市微微下降至

１﹒４％水平，市場稍為放鬆了一點！



究竟通脹憂慮從何而來？其實踏入２０２１年利好消息接踵而來，如疫苗開打的第一波樂觀

情緒、美國經濟數據理想、１﹒９萬億美元經濟刺激方案如箭在弦、油價攀升、空前且堅定的量

寬等等均為推動這一波通脹憂慮的原因。那麼，１﹒５％至１﹒６％的國債孳息率是否很高呢？

筆者與各位讀者分享兩個資料：美股標準普爾５００指數股份現時的派息率為１﹒５３％，道瓊

斯指數的為２﹒４％。投資在沒風險的國債能收１﹒５％至１﹒６％息率，為何還要投資在風險

高很多的股票市場呢？你可以說道瓊斯股票仍有０﹒８％至０﹒９％的溢價，但當債息升至２％

又如何呢？



原來通脹擔憂並非無風起浪，上世紀發生過挺多超級通脹（Ｈｙｐｅｒｉｎｆｌａｔｉｏｎ

）的案例，當中最經典的是德國於一戰後的超級通脹。從１９２２年８月，德國的物價指數至

１９２３年１１月（１年零３個月）共上升了１０２億倍（即假設１碗面在１９２２年８月賣１

元，到了１９２３年１１月這碗面便賣１０２億！）。其實，匈牙利在二戰時的通脹率比德國一

戰後更高。經濟學家認為導致超級通脹的主因是貨幣超發。在德國超級通脹期間，德國馬克流通

量增加了７３億倍，匈牙利更在其超級通脹期內貨幣增加了１２兆兆倍（１２ｘ１０的２４次方

），從貨幣供應量來看，可以想像到匈牙利的超級通脹是十分之惡性！



經濟學家認為超級通脹為政府的稅收的一種，當貨幣超發，幣值下降（以購買力衡量），持

有貨幣的人便會遭殃！當民眾為了避免超級通脹時會盡辦法把貨幣花掉，這樣貨幣的供應便要進

一步增加！這樣的惡性循環下貨幣超發成為了不歸路！一般的結果是民眾的財富將向政府轉移，

總之借貸者將會受惠，放款者將面對收回的資金追不上通脹的問題，即財富減少！社會一方面會

追尋實物資產，另一方面市場交易效率因貨幣逐漸退出交易媒介而逐漸下降，因此以物易物

（Ｂａｒｔｅｒ）的交易模式將再臨。直至一刻政府決心貨幣改革，通常以發行新的有價資產支

撐的貨幣（如金本位）才有望解決超級通脹的問題。（說到這裡相信大家對近期比特幣急速上升

可能不會感到奇怪了！）而上世紀的南美洲則以美元化來解決超級通脹的問題，其原理共通！



讀者會問，若貨幣超發會引起超級通脹，為何日本超發了近３０年，通脹在日本國內還是似

有若無呢？筆者並非經濟學家不敢妄下定論，但懷疑跟全球化有關，即超發了的貨幣往外逃了，

因此並沒有在日本國內造成通脹。現在的情況可能有點不同，因貨幣超發已經是全世界（最低限

度是一眾大型經濟體）的普遍現象了，已經沒有太多的地方吸收剩餘資金了（熱錢）！因此，若

美國也面臨超級通脹的話，相信貨幣危機將難避免！



究竟現今通脹會不會像上世紀一戰後的德國一樣跳上來呢？這要讀者拭目以待了。以前的投

資智慧是在恐慌、危機時持有現金，但若超級通脹這頭猛獸真的要來，現金並不是一個好的選擇

，筆者還是建議多持有實物，貴金屬等資產為妙！



＊本周策略＊



離岸人民幣：早前建議候高於６﹒５０００沽出美元兌離岸人民幣，已於６﹒４８００平倉，獲

利２００點子。



英鎊：上周建議候高１﹒４０００沽出英鎊兌美元，已於１﹒４１５０止蝕，損失１５０點子。



加元：早前建議候低於１﹒２６６０買入美元兌加元已成交，更新目標１﹒２８６０，止蝕

１﹒２４６０。



黃金：本周建議於現價每盎司１７１０美元買入黃金，目標１８２０，止蝕１６５０。



澳元：本周建議候低於０﹒７６５０買入澳元兌美元，目標０﹒７８５０，止蝕０﹒７５００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

